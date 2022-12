Soziales 30 Jahre Wärmestube am Bundesplatz

Ein Obdachloser hält einen Becher Tee in der Hand.

30 Jahre lang gibt es die Wärmestube der Caritas am Bundesplatz in Charlottenburg-Wilmersdorf. Dort können Bedürftige in den Wintermonaten täglich kostenlos ein warmes Essen, Tee oder Kaffee bekommen, sich mit anderen austauschen und aufwärmen.