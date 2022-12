Moabit: Mann schießt auf Späti

Ein Mann hat vom Gehweg aus auf einen Kiosk in Moabit geschossen. Anschließend feuerte er im Laden weitere Schüsse ab.

Die Spuren am Kiosk wurden gesichert.

Berlin. Ein maskierter Mann hat am Sonntag um kurz vor 19.30 Uhr in Moabit (Mitte) vom Gehweg aus auf einen Spätverkauf geschossen. Anschließend habe er den Laden betreten, lautstark herumgeschrien und weitere Schüsse abgefeuert, teilte die Polizei am Montag über den Vorfall mit.

Der 57 Jahre alte Verkäufer und zwei unbekannt gebliebene Kunden, die fluchtartig den Laden verlassen hatten und beim Eintreffen der Polizei nicht mehr am Ort waren, blieben unverletzt.

Die Einschusslöcher an der Schaufensterscheibe wurden markiert.

Foto: Pudwell

Der mutmaßliche Täter soll unerkannt in Richtung Stromstraße geflüchtet sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Kriminaltechnik und eine Mordkommission waren im Einsatz und sicherten Spuren.

