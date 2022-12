Wetter Berlin heute: Deutscher Wetterdienst warnt vor Glatteis

In Berlin und Brandenburg sorgen Schneefall und überfrierende Nässe für glatte Straßen.

Autofahrer sollten vorsichtig fahren.

Der Dauerfrost setzt sich auch in den kommenden Tagen fort - bei Temperaturen von bis zu -12 Grad.

Berlin/Potsdam. Der Start in die neue Woche kann in Berlin und Brandenburg glatt und gefährlich werde: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet am Montag verbreitet von Glätte und Neuschnee. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten wegen des Wetters vorsichtig fahren. Glättegefahr bestehe örtlich vor allem durch überfrierende Nässe.

Die Berliner Verkehrsinformationszentrale (VIZ) meldete am Morgen zum Winter-Wetter: "Der Verkehr läuft recht gut auf den Straßen, den Stadtautobahnen und bei den Öffis. Bitte mehr Zeit einplanen: In der Nacht gab es leichten Schneefall! Es kann, vor allem in Nebenenetz, glatt sein." Auch Polizei und Feuerwehr meldeten am Vormittag zunächst kein erhöhtes Einsatzkaufkommen wegen des Wetters.

Die Berliner Stadtreinigung (BSR) kontrollierte bereits nachts die Stadtautobahnen. Am Morgen soll auch auf weiteren wichtigen Fahrbahnen und Radfahrstreifen sowie Überwegen gestreut werden.

Das frostige Wetter setzt sich übrigens in den kommenden Tagen in der Region fort. Der DWD erwartet etwa in der Nacht zu Donnerstag Temperaturen von bis zu -12 Grad. Auf der Zugspitze wurde in der vergangenen Nacht sogar ein Tiefstwert von -22 Grad gemessen. Lesen Sie auch: Frost in Deutschland: Was heißt das für die Gasversorgung?

Wetter Berlin: Wetterdienst warnt vor Glätte

Der Montag startete mit frostigen Temperaturen und vielen Wolken am Himmel. Bis in die Mittagsstunden kommt es gebietsweise immer wieder zu Schneefällen und Glätte, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Demnach ist vor allem der Süden Brandenburgs bis zum Mittag von Glatteis und Schneefällen betroffen, dann sollen die Wolken allmählich in Richtung Sachsen und Polen abziehen. Die Höchstwerte liegen zwischen minus zwei Grad Celsius und null Grad Celsius.

Eine amtliche Warnung vor leichtem Schneefall gilt noch bis Montag um 10 Uhr. "Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt", hieß es vom DWD. Außerdem gibt es noch bis Montag um 12 Uhr eine Warnung vor Frost bis zu minus sechs Grad.

Wetter Berlin: Die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes für die kommenden Tage

Dienstag, 13. Dezember 2022: Am Dienstag zunächst oft wolkig bis stark bewölkt. Vor allem ab dem Nachmittag vermehrt Auflockerungen, im Südwesten Brandenburgs dann teils sonnig. Meist niederschlagsfrei. Höchsttemperatur zwischen -2 und 0 Grad. Schwacher Wind um West, am Abend aus Süd bis Südost.

In der Nacht zum Mittwoch wolkig oder gering bewölkt und überwiegend niederschlagsfrei. Vielerorts mäßiger Frost bei Tiefstwerten zwischen -4 und -8 Grad, bei Aufklaren über Schnee strenger Frost um -10 Grad nicht ausgeschlossen. Schwacher Wind aus Südost.

Mittwoch, 14. Dezember 2022: Am Mittwoch im Süden Brandenburgs stark bewölkt und mit geringer Wahrscheinlichkeit im Tagesverlauf von West nach Ost durchziehendes Schneefallgebiet. Sonst neben Wolkenfeldern zeitweise etwas Sonnenschein. Am Abend verbreitet gering bewölkt, auch im Süden zunehmend Auflockerungen. Überwiegend niederschlagsfrei. Höchsttemperatur -4 bis -1 Grad. Schwacher Wind.

In der Nacht zum Donnerstag meist gering bewölkt, niederschlagsfrei. Mäßiger Frost bei Tiefstwerten zwischen -5 und -9 Grad, bei klarem Himmel über Schnee, teils strenger Frost mit etwas unter -10 Grad. Schwacher Wind aus Südwest.

Donnerstag, 15. Dezember 2022: Am Donnerstag teils wolkig, teils heiter und trocken. Temperaturanstieg auf -3 bis 0 Grad. Schwacher Südwind. In der Nacht zum Freitag wechselnd, teils gering bewölkt. Meist niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur -2 bis -7 Grad. Schwacher Wind aus Süd bis Südwest.

Die Vorhersage des Wetterdienstes für Berlin und Brandenburg lesen Sie auch auf den DWD-Seiten.