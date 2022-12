Jüdischer Gedenkstein verwüstet

In Frankfurt (Oder) haben unbekannte Täter einen jüdischen Gedenkstein verwüstet. An dem Stein seien Blumengestecke entfernt, teils zerpflückt und umhergeworfen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Außerdem seien Grabkerzen beschädigt worden. Zeugen hätten die Polizei am Samstag darüber informiert. Die Beamten hätten die verbliebenen Gestecke wieder hergerichtet und umhergeworfene Pflanzenteile entfernt.