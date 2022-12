„Weihnachtsfest der Tiere“ im Tierheim Berlin

Das Tierheim Berlin hat zum ersten Mal seit 2019 wieder zu einem „Weihnachtsfest der Tiere“ eingeladen. Bei der Weihnachtsfeier am Sonntagnachmittag konnten Besucherinnen und Besucher nach der Corona-bedingten Pause Geschenke für die Tiere unter einen Weihnachtsbaum legen und bei Bescherungen in den Tierhäusern dabei sein, wie der Tierschutzverein für Berlin und Umgebung mitteilte. Ein kleiner Weihnachtsmarkt bot Tierbedarf, Kunsthandwerk sowie Esserei und weihnachtliche Getränke. Geplant waren auch Führungen durch das nach eigenen Angaben größte Tierheim Europas. Der Erlös des Festes soll an das Tierheim gehen.