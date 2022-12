Berlin. Der Wegweiser mit dem Apotheken-Logo am Ausgang der U-Bahn Station hat bereits Moos angesetzt. Die Schaufenster der betreffenden Apotheke sind mit Vorhängen abgehangen. Ein Schriftzug der Graffiti-Crew THC ist lieblos an die Fassade gesprüht. Aber verschreibungspflichtige Substanzen wie den namensgebenden Hauptwirkstoff der Cannabispflanze gibt es in dem Laden schon lange nicht mehr.

Wenn Monika Richter an ihrer einstigen Stammapotheke am Rüdesheimer Platz vorbei läuft, schwingt immer ein wenig Wehmut mit. „Die Apothekerin kannte mich mit Namen. Unser Verhältnis war sehr nah und persönlich. Ich fühlte mich immer gut beraten, auch wenn ich mal Extrawünsche hatte“, sagt die 78-Jährige. Klar die nächste Apotheke ist auch jetzt nur ein paar Hundert Meter entfernt. Aber weil diese auch mehr Kunden bedienen müsse, seien die Schlangen oft lang und die Beratung weitaus weniger persönlich.

Ein Schild weist den Weg zu einer geschlossenen Apotheke am Rüdesheimer Platz.

Foto: Norman Börner

In Berlin gibt es immer weniger Apotheken. Waren es im Jahr 2012 in Berlin noch 867 Geschäfte, gibt es aktuell nur noch 738 Arzneimittelhändler. Alleine im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf hat sich der Bestand in den vergangenen zehn Jahren um 17 Apotheken reduziert. Mehr als in jedem anderen Bezirk. Die jüngsten Opfer des Apothekensterbens: In der einstigen Wiesbadener Apotheke am Südwestkorso ist jetzt ein Corona-Testzentrum. Ein paar Straßen gibt es die Marien-Apotheke nicht mehr. Der Augenarzt in der Landauer Straße war auch mal eine Apotheke. Das sei aber schon Jahre her, so die Sprechstundenhilfe.

Gewerbetreibender kritisiert steigende Mieten rund um den Rüdesheimer Platz

Für die jüngeren Leute sei dies kein Problem, sagt Angela Ewers. Aber ihr Mann beispielsweise müsse regelmäßig Medikamente nachbestellen und sei schlecht zu Fuß. „Klar machen ihm die längeren Wege zu schaffen“, sagt die Anwohnerin. Wer sich in der Nachbarschaft und bei den Gewerbetreibenden so umhört, der findet schnell einen schuldigen. Investoren die Wohn- und Geschäftshäuser kaufen und die Miete erhöhen. So sagt es zumindest der Inhaber eines Geschäftes in der Nähe, die anonym bleiben möchte.

Durchschnittlich zahlt man für einen Quadratmeter Einzelhandelsfläche in Berlin um die 70 Euro. Je nach Lage der Einzelhandelsimmobilie, zum Beispiel in der Tauentzienstraße in Charlottenburg, werden teilweise sogar Spitzenmieten von mehr als 300 Euro pro Quadratmeter abgerufen. Laut einem Sprecher des Berliner Apotheker-Vereins (BAV) sind es aber nicht nur die Mieten, wegen denen Apotheker aufgeben.

So hat sich die Zahl der Apotheken in Berlins Bezirken in den vergangenen Jahren entwickelt.

Foto: Babette Ackermann Reiche / bm infografik

So seien neben den Mieten auch die Löhne und Energiekosten in erheblichem Maße angestiegen. Das Hauptproblem aber sei, dass die Apothekenhonorierung seit vielen Jahren von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung abgekoppelt sei. Seit zehn Jahren sei die aufwandsbezogene Vergütung der Apotheken nicht mehr angepasst worden, moniert der Verbandssprecher. Das Honorar für die Versorgung mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln sei zuletzt im Jahr 2013 um 25 Cent erhöht worden.

Berufsverband: Niedrige Honorare, steigende Löhne und Energiekosten sind für Apothekensterben verantwortlich

Im selben Zeitraum habe der Arbeitsaufwand der Apotheken durch neue bürokratische Verpflichtungen und zunehmende Beschaffungsprobleme bei Arzneimitteln massiv zugenommen. „Insofern ist ein Ende des Apothekensterbens nicht absehbar, wenn die Politik hier nicht endlich im Sinne der Erhaltung einer wohnortnahen und hochqualitativen Versorgung gegensteuert“, heißt es seitens des Berufsverbandes.

An einem eisigen Nachmittag schiebt ein Anwohner seinen Rollator über den glatten Bürgersteig. Der Rentner muss regelmäßig in der Apotheke Tabletten holen. Wohnortnah bedeutet für ihn etwas ganz anderes, als für jemanden der nicht gehbehindert ist. „Dass die Apotheke am Rüdesheimer Platz geschlossen hat, ist für mich schon eine ziemlich große Einschränkung.“ Eine Einschränkung, an der sich vorerst nichts ändern wird.

In der ehemaligen Wiesbadener-Apotheke in Berlin–Wilmersdorf befindet sich heute ein Testzentrum.

Foto: Norman Börner

Laut dem Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) sei diese Entwicklung aber nicht auf eine schwierige wirtschaftliche Lage der Branche zurückzuführen. Im Gegenteil. Demnach wachse der Umsatz einer „durchschnittlichen Apotheke“ seit Jahren sogar. Vielmehr sei im Apothekenmarkt - wie in anderen Bereichen - ein starker Trend zur Bildung größerer Einheiten ausmachen.

Zwei Faktoren seien wesentlich für diese Entwicklung. So gebe es wirtschaftliche Vorteile für größere Einheiten sowie Anreize durch das Vergütungssystem. Die Zahlen würden auch zeigen, dass insbesondere die Beschäftigten in Apotheken über die letzten Jahre kontinuierlich angestiegen ist. Zudem liegt die Apothekendichte in Berlin über dem bundesdeutschen Durchschnitt. Der Aussage des Apotheken-Verbandes Berlin widerspricht die GKV deshalb.

Verband der gesetzlichen Krankenkassen sieht Branche nicht in wirtschaftlicher Krise

Bei verschreibungspflichtigen Medikamenten würden die Apotheken neben einem festen Betrag pro abgegebenem Medikament als Honorar drei Prozent des Abgabepreises erhalten. Mit jedem neuen und teureren Medikament, mit jeder Preiserhöhung würden sich so auch die Honorare erhöhen, die die Krankenkassen an die Apotheken zahlen. Monat für Monat und Jahr für Jahr.

Für rezeptfreie Medikamente, wie zum Beispiel Kopfschmerztabletten, würden die Apotheken die Preise in der Regel sogar selbst festlegen. „Vor diesen Hintergründen erstaunt die Behauptung, dass es keine Erhöhung des Apothekenhonorars gegeben habe, schon sehr“, so Florian Lanz, Sprecher des GKV-Spitzenverbandes.

Für die älteren, kranken und eingeschränkten Kunden im Kiez ist es nun eigentlich egal, ob die Apothekendichte aufgrund eines Trends zur Bildung größerer Einheiten oder aufgrund der wirtschaftlichen Not der Apotheker abnimmt. Ihnen fehlt die persönliche Beratung in der unmittelbaren Wohnumgebung. „Aber das ist wohl der Lauf der Zeit“, sagt Monika Richter.