E-Löschauto stößt mit Wagen zusammen: Zwei Verletzte

Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit dem E-Löschauto der Berliner Feuerwehr ist ein sechs Jahre altes Mädchen schwer verletzt worden. Ein 56 Jahre alter Feuerwehrmann wurde bei dem Unfall am Samstagmorgen an der Kreuzung Alexanderstraße/Magazinstraße leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Nach Angaben der Feuerwehr kamen beide in eine Klinik.