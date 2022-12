Tankstellenmitarbeiter mit Bierflasche und Messer verletzt

Ein Mann hat einen Angestellten einer Tankstelle in Berlin-Lichterfelde mit einer Bierflasche und einem Messer attackiert. Der 19 Jahre alte Mitarbeiter wurde in der Nacht zu Samstag am Kopf verletzt, am Arm erlitt er eine Schnittverletzung, wie die Polizei mitteilte. Er wurde zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Angreifer entkam unerkannt mit Geld aus der Kasse und einer halben Stange Zigaretten.