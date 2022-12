Desinfektionsmittel läuft in Produktionswerk aus

Ausgelaufenes Desinfektionsmittel hat am Freitagabend einen Feuerwehreinsatz in einem Produktionswerk von Beiersdorf in Berlin-Charlottenburg ausgelöst. Für Umwelt und Bürger habe keine Gefahr bestanden, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Nach Angaben eines Sprechers von Beiersdorf wurde niemand verletzt. Umwelt- oder Sachschäden seien ebenfalls nicht entstanden. Auch die Feuerwehr teilte mit, dass niemand verletzt wurde.