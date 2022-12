Brandenburger Kinder und Jugendliche arbeiten an Gesetz mit

Kinder und Jugendliche in Brandenburg arbeiten an einem Gesetz mit, das für sie bestimmt ist. Jugendministerin Britta Ernst (SPD) und die Kinder- und Jugendbeauftragte des Landes, Katrin Krumrey, begrüßten am Samstag 35 junge Menschen aus Schüler- und Schülerinnenvertretungen, Jugendverbänden und anderen Gremien in Potsdam. Die Kinder und Jugendlichen, die sich in die Erarbeitung des Kinder- und Jugendgesetzes einbringen, bereicherten den Prozess der Gesetzgebung und sammelten Erfahrungen mit der Demokratie, sagte Ernst laut Mitteilung des Ministeriums.