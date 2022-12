Der lange Zeit erkrankte Daniel Barenboim hat seine Rückkehr ans Dirigentenpult angekündigt. Der Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden Berlin wird am 31. Dezember und 1. Januar die Konzerte zum Jahreswechsel dirigieren. Das kündigte die Staatsoper am Freitag an. Auf dem Programm steht die neunte Sinfonie von Ludwig van Beethoven.

Daniel Barenboim und die Staatskapelle spielen bei der Feier anlässlich der Festivalwoche «30 Jahre Friedliche Revolution - Mauerfall» am Brandenburger Tor.

Musik Barenboim kehrt an Dirigentenpult zurück: Konzerte folgen

Berlin. Der lange Zeit erkrankte Daniel Barenboim hat seine Rückkehr ans Dirigentenpult angekündigt. Der Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden Berlin wird am 31. Dezember und 1. Januar die Konzerte zum Jahreswechsel dirigieren. Das kündigte die Staatsoper am Freitag an. Auf dem Programm steht die neunte Sinfonie von Ludwig van Beethoven.

Der 80 Jahre alte Barenboim hatte Anfang Oktober per Social Media seinen vorläufigen Rückzug angekündigt. „Mein Gesundheitszustand hat sich in den letzten Monaten verschlechtert und es wurde eine schwere neurologische Erkrankung bei mir diagnostiziert“, hatte er gepostet. Er müsse sich jetzt so weit wie möglich auf sein körperliches Wohlbefinden konzentrieren.

Die Staatsoper hatte ein zum Geburtstag geplantes Konzert in der Berliner Philharmonie absagen müssen, bei dem Barenboim Klavier spielen sollte. Für die musikalische Leitung war der 86-jährige Zubin Mehta vorgesehen. Zuvor musste Barenboim bereits das Dirigat für die zu seinem Geburtstag realisierte Neuinszenierung von Richard Wagners „Der Ring des Nibelungen“ an der Staatsoper abgeben. Für ihn sprangen Christian Thielemann und Thomas Guggeis am Pult ein. Thielemann vertrat Barenboim auch während der Asientour mit der Staatskapelle.

In jüngster Zeit war Barenboim mehrmals ausgefallen. Im Februar musste er sich einem chirurgischen Eingriff an der Wirbelsäule unterziehen.