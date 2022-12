Konzerte, Bühne, Kabarett: 10 tolle Kultur-Tipps für Berlin

Von Staatsoper bis Pfefferberg Theater: Hier finden Sie zehn Kulturtipps für Berlin in der Woche vom 12. bis 16. Dezember.

Musik: Jazz und Pop mit Till Brönner

Der Jazz-Trompeter Till Brönner stellt Songs aus seinem Album „Christmas” vor. Der unprätentiöse Titel korrespondiert mit dem kammermusikalischen Konzept. Brönner spielte die Songs mit Pianist Frank Chastenier und Bassist Christian von Kaphengst als Trio. Die puristischen Arrangements sind Folge der Erfahrungen des Lockdowns. Es sei wichtig, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. So klingen Popsongs und Weihnachtslieder wie „O Tannenbaum“ fragil und intim.­

Staatsoper Unter den Linden 7, Mitte, Tel. 20 35 45 55, Montag, 12.12., 20 Uhr, Karten: ab 42 Euro

Kabarett: „Bye bye, Thomas!“ Die Jubiläumsshow Teil 2

Thomas Hermanns führt zum letzten Mal durchs Programm.

Foto: P.Putnoki

Der Quatsch Comedy Club feierte das 30. Jubiläum im November – bei der die „Legends of Quatsch“ mitwirkten. Der heitere Abend hatte einen bitteren Beigeschmack, denn Thomas Hermanns, Moderator und Gründer der Stand-up-Institution, kündigte seinen Rückzug an. Unfassbar, aber wahr: Jetzt heißt es „Bye bye, Thomas!“. Hermanns führt zum letzten Mal durchs Programm, das aus exklusiven Auftritten von Chris Tall, Atze Schröder, Tahnee, Oliver Pocher, Lisa Feller und veieln anderen besteht.

Theater am Potsdamer Platz Marlene-Dietrich-Pl. 1, Tiergarten, Montag, 12.12., 20 Uhr Tel. 259 24 45 55, Karten kosten ab 52,40 Euro

Kabarett: Solo-Programm von Nicole Jäger

Die Stand-up-Comedienne widmet sich in „Prinzessin Arschloch“ der Lust an der Boshaftigkeit. In jedem von uns lauern Abgründe, lautet ihre These. In ihrem Programm gehen Alltagswahnsinn und unbequeme Wahrheiten Hand in Hand. Skurril wird es, wenn Nicole Jäger aus dem Nähkästchen plaudert und schildert, wie der Ex-Mann nicht nur die Möbel mitnahm, sondern sogar die Klobrille abschraubte.

Wühlmäuse Pommernallee 2–4, Westend, Dienstag, 13.12., 20 Uhr, Tel. 30 67 30 11, Karten kosten 33 Euro

Konzert: Nada Surf im Metropol

Nada Surf.

Foto: Trinity Music

Die New Yorker Alternative- Rock-Institution spielt seit fast 30 Dekaden zusammen. Und hat mit „Never Not Together“ (2020) eine Platte vorgelegt, die die zuletzt etwas dahinplätschernden Alben vergessen macht. Nada Surf strahlen eine Wärme und Herzlichkeit wie in Anfangstagen aus.

Metropol Nollendorfpl. 5, Schöneberg, Montag, 12.12., 20 Uhr Karten kosten 35,70 Euro

Literatur: Luisa L’Audace liest aus „Behindert und stolz“

Luisa L'Audace.

Foto: privat

Im Kindergartenalter hatte Luisa L‘Audace (Foto) Schwierigkeiten sich fortzubewegen. Wenig später musste sie erst ein Korsett tragen, seit dem 14. Lebensjahr sitzt sie im Rollstuhl. Ihr Buch „Behindert und stolz“ stellt ein Plädoyer für einen anderen Umgang mit chronischen Krankheiten und Einschränkungen dar.

Pfefferberg Theater Schönhauser Allee 176, Prenzlauer Berg, Dienstag, 13.12., 20 Uhr, Tel. 939 35 85 55, Karten kosten 13 Euro

Bühne: „Geschwister“ beleuchtet Schweigen und Verdrängung

Ersan Mondtags Inszenierungen glänzen nicht nur durch seine effektvollen Bühnen- und Kostümbilder. Mit „Geschwister“ beleuchtet Mondtag thematisch eine bundesrepublikanischen Familienchronik von 1967 bis zu den ersten Morden des NSU zu Beginn der Nullerjahre. Der Schweizer Schaupieler David Bennent, ein Ausnahme-Mime, ist als Gast bei dieser Spurensuche um die emotionalen Kontinuitäten des Natio­nalsozialismus dabei.

Maxim Gorki Am Festungsgraben 2, Mitte, Tel. 20 22 11 15, Montag, 12.12., 19.30 Uhr, ggf. Restkarten an der Abendkasse

Kabarett: „Theatar statt Katar“ – ein Boykott der WM

Die Gorillas mit "Theatar statt Katar".

Foto: Ratibor Theater

Boykottierst du noch? Oder hast du schon eine bessere Idee? Die Impro-Theater-­Gruppe „Die Gorillas“ entscheidet sich für Letzteres und bietet eine kulturelle Alternative für alle, die ohne ein Gegenprogramm wohl doch vorm Fernseher landen würden. An mehreren Abenden spielen „Die Gorillas“ jeweils mit unterschiedlichem Programm, parallel zum Fußball. Am 18. Dezember gibt es zu dem eine „Gorilla-Kids-Show“. Karten kosten 5 Euro, weitere Infos unter www.die-gorillas.de

Ratibortheater Cuvrystr. 20, Kreuzberg, Dienstag, 13.12., 20.30 Uhr, Tel. 618 61 99, Karten kosten 5 Euro, auch am 14.12.

Bühne: Das Stück „Rosige Aussicht“ über den Mythos Familie

In einem kleinen US-amerikanischen Nest gibt es die „Rosige Aussicht“. Hinter dem Namen verbirgt sich eine Seniorenresidenz, in der seit Kurzem Nancy und Bill wohnen. Sie sind seit 50 Jahren verheiratet, doch Nancy will sich jetzt scheiden lassen. Titus Selge inszeniert die den Mythos Familie zerstörende Komödie mit seinem Onkel Edgar Selge (Foto, l.) und dessen Frau Franziska Walser. Jakob Walser (Foto, r.) spielt Sohn Ben.

Komödie am Kurfürstendamm Bismarckstr. 110, Charlottenburg, Dienstag, 13.12., 20 Uhr, Tel. 88 59 11 88, Karten kosten 20–45 Euro

Kabarett: Das Jahr 2022 als kabarettistischer Rückblick

Das Jahr 2022 als kabarettistischer Rückblick im Mehringhof-Theater.

Foto: David Baltzer

Bov Bjerg, Horst Evers, Manfred Maurenbrecher, Christoph Jungmann und Hannes Heesch sind ein eingespieltes Team, das mit Anekdoten, Songs und Parodien im Programm „Kabarettistischer Jahresrückblick 2022“ die vergangenen zwölf Monate extrem pointiert Revue passieren lässt. Die ehemalige Kanzlerin darf nicht fehlen. Sie kommt nur zu Besuch und sieht das Chaos ansonsten aus der Ferne an.

Mehringhof-Theater Gneisenaustr. 2a, Kreuzberg, Dienstag, 13.12., 20 Uhr, Tel. 691 50 99, ggf. Restkarten, bis 8.1.

Musik: Status Quo spielen einen Querschnitt ihrer Hits

Status Quo spielen einen Querschnitt ihrer Hits.

Foto: promo

Vor 60 Jahren gründete Francis Rossi die Schülerband The Scorpions, aus der schließlich Status Quo hervorgingen, nachdem Rick Parfitt zu ihnen gestoßen war. Der langjährige Frontmann erlag Weihnachten 2016 den Folgen einer Infektion. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Briten bereits die Abschiedstour absolviert. Unter dem Motto „Out Out Quoing Xmas Tour“ spielen Status Quo aber wieder einen Querschnitt ihrer Hits von „Whatever You Want“ bis „Rockin’ All Over The World“.

Max-Schmeling-Halle Am Falkplatz 1, Prenzlauer Berg, Mittwoch, 14.12., 20 Uhr, Tel. 44 30 45, Karten ab 64 Euro

