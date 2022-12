Berlin-Wahl 2023: Diskussion mit den Spitzenkandidaten - jetzt anmelden

Der Wahlkampf hat begonnen: Am Freitag, den 16. Dezember, treffen die Spitzenkandidaten in Berlin aufeinander. Anmeldung hier.

Berlin. In neun Wochen wird in Berlin gewählt: Am 12. Februar müssen die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und den Bezirksverordnetenversammlungen wiederholt werden, weil es bei der letzten Wahl im September 2021 zu viele Pannen gab. Im kurzen, aber intensiven Wahlkampf treffen am Freitag, den 16. Dezember, die Spitzenkandidaten der Parteien erstmals in einer Runde aufeinander.

Die Friedrich-Naumann-Stiftung lädt zur „Berliner Elefantenrunde“ mit der Regierenden Bürgermeisterin und SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey, Verkehrssenatorin und Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch, dem CDU-Chef und Spitzenkandidaten Kai Wegner, FDP-Fraktionschef und Spitzenkandidat Sebastian Czaja sowie dem Linken-Fraktionsvorsitzenden Carsten Schatz, der den Linken-Spitzenkandidaten und Kultursenator Klaus Lederer vertritt. Sie wollen Bilanz der Arbeit des rot-grün-roten Senats ziehen und über die wichtigsten Probleme in Berlin diskutieren – wie Wohnungsnot oder Mobilität.

Die Podiumsdiskussion findet von 19 bis 21 Uhr in der Berlin-Brandenburger Akademie der Wissenschaften am Gendarmenmarkt, Markgrafenstraße 38, statt und wird moderiert von Christine Richter, Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Die Teilnahme ist kostenfrei, hier geht es zur Anmeldung: shop.freiheit.org