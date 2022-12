Krankheiten Zahl der Grippefälle steigt in Brandenburg steil an

Die Grippe greift in Brandenburg weiter um sich: In der Woche vom 28. November bis 4. Dezember seien 1174 Grippe-Fälle hinzugekommen, teilte das Gesundheitsministerium in Potsdam unter Berufung auf Zahlen des Robert Koch-Instituts mit. In der Vorwoche waren es 378 Fälle. Seit Anfang des Jahres wurden damit bereits fast 3000 Grippefälle registriert. Im vergangenen Jahr waren es im Vergleichszeitraum nur gut 40 Grippefälle.