Hinrichtung im Iran: Proteste vor iranischer Botschaft

Nach der Hinrichtung eines zum Tode verurteilten Demonstranten im Iran haben Menschen vor der iranischen Botschaft in Berlin demonstriert. Zu der spontanen Kundgebung am Donnerstag kamen in der Spitze rund 50 Teilnehmer, wie eine Polizeisprecherin sagte. Es gab zunächst keine besonderen Vorkommnisse. Mit Transparenten forderten die Demonstranten von der deutschen Regierung und der EU umfassende Sanktionen für den Iran und ein Nein zur Todesstrafe.