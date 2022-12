Nach Schuss auf Ex-Partnerin in Berlin: Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein 71-Jähriger auf offener Straße in Berlin seine Ex-Freundin niedergeschossen haben soll, sucht die Mordkommission nach Zeugen. Der mutmaßliche Täter sei weiter auf der Flucht, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach soll der Mann seine 45-jährige Ex-Partnerin am Montag durch den Schuss in Berlin-Schöneberg schwer verletzt haben, als sie mit einer Bekannten an einer Ampel vor dem Kulturhaus Urania wartete. Hilfesuchend habe die 45-Jährige versucht, Autos anzuhalten. Die Schwerverletzte brach nach Angaben der Polizei auf einer Verkehrsinsel zusammen. Die Polizei bat um Hinweise zur Flucht des Tatverdächtigen.