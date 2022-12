Unions Trainer Fischer gewinnt langer WM-Pause Positives ab

Union Berlins Trainer Urs Fischer kann der langen WM-Pause in diesem Winter auch etwas Positives abgewinnen. „Es ist eine Vorbereitung, wie man es früher im Winter kannte. Da hatte man länger Zeit“, sagte der Schweizer am Donnerstag nach dem Training der Köpenicker. Die Eisernen sind in dieser Woche wieder ins Training eingestiegen, machen dann noch mal eine Weihnachtspause. „Es ist sicher ganz was anderes, dass du nach zweieinhalb Wochen noch mal eine Woche Ferien hast und dann ins Trainingslager gehst. Aber es gilt, das anzunehmen. So schlecht hört sich das ja auch nicht an, gerade, wenn man über Weihnachten noch mal bei der Familie ist. Das ist eine schöne Zeit“, sagte Fischer.

Die Mannschaft mache einen guten Eindruck, sagte er. „Die erste Woche ist eine Einstiegswoche. Dann geht es in der nächsten Woche mit den Freundschaftsspielen los“, sagte der 56-Jährige. „Sich wieder an den Rhythmus gewöhnen, das ist der Schwerpunkt der ersten Woche.“

Angreifer Kevin Behrens, der zuletzt krank war, trainierte wieder mit. Auch Sheraldo Becker, der den Trainingsauftakt aus persönlichen Gründen verpasst hatte, ist wieder beim Team. Auf dem Plan standen am Donnerstag in knapp 90 Minuten Lauftraining, Flanken-Übungen und Trainingsspiele - alles in Gruppen.

In der kommenden Woche stehen für die Eisernen zwei Testspiele auf dem Plan. Am 14. Dezember empfangen die Köpenicker Zweitligist Hansa Rostock im Stadion an der Alten Försterei. Drei Tage später (17. Dezember, 14.30 Uhr) geht es an gleicher Stelle gegen den Schweizer Erstlisten FC St. Gallen. Vor Weihnachten soll es noch mit einem dritten Testspiel klappen, doch bislang ist kein Gegner oder Termin gefunden.

Zwei weitere Testspielgegner suchen die Berliner für das Trainingslager im spanischen Campoamor vom 2. bis zum 11. Januar 2023. Am 21. Januar geht es dann mit dem Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim in der Bundesliga weiter.