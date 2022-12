Ermittlungen Goldhändler in Berlin-Charlottenburg ausgeraubt

Vier Unbekannte haben am Dienstagnachmittag einen Goldhändler in Berlin-Charlottenburg überfallen und ausgeraubt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden dabei Wertsachen aus einem Tresorraum entwendet. Einer der Täter habe einen 24-jährigen Wachmann zur Seite gestoßen. Anschließend hätten die maskierten Männer zwei Mitarbeiter, eine 64-jährige Frau und einen 31-jährigen Mann, mit Schusswaffen und Messern bedroht. Die Unbekannten seien nach dem Raub geflüchtet. Zeugenangaben zufolge wartete ein Fluchtwagen auf sie.