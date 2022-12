Kriegsfolgen Entschärfer bei zwei Weltkriegsbomben in Oranienburg am Werk

Auf der Baustelle an der ehemaligen Friedenthaler Schleuse wird gearbeitet.

Experten der Kampfmittelbeseitigung haben mit den Arbeiten zur Entschärfung zweier Weltkriegsbomben in Oranienburg begonnen. Neun Entschärfer seien am Werk, teilte die Stadt am Mittwochmittag mit. Die beiden Blindgänger sollen nacheinander unschädlich gemacht werden. Wie lange es dauert, war unklar. Die 250 Kilo schweren Bomben liegen acht und zehn Meter tief im Boden und haben jeweils einen intakten Zünder, wie die Stadtverwaltung mitteilte.