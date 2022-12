Füchse Berlin sind guter Dinge bezüglich Magdeburg-Spiels

Trotz des fünften Sieges im fünften Spiel in der European League wollten sich die Füchse Berlin nicht lange mit dem 30:24-Heimsieg gegen Skanderborg-Aarhus aufhalten. „Man hat uns angemerkt, dass uns das letzte Spiel noch in den Knochen steckte und das nächste Topspiel schon seine Schatten vorauswirft“, sagte Trainer Jaron Siewert.

Berlin (dpa/bb) –. Trotz des fünften Sieges im fünften Spiel in der European League wollten sich die Füchse Berlin nicht lange mit dem 30:24-Heimsieg gegen Skanderborg-Aarhus aufhalten. „Man hat uns angemerkt, dass uns das letzte Spiel noch in den Knochen steckte und das nächste Topspiel schon seine Schatten vorauswirft“, sagte Trainer Jaron Siewert.

Denn am Sonntag erwartet der Tabellenführer der Handball-Bundesliga zum Spitzenspiel den deutschen Meister SC Magdeburg (14.00 Uhr/Sky). Und so ganz verdrängen konnten die Füchse-Spieler dieses Highlight nicht. Die Berliner brauchten am Dienstagabend eine Weile, um ihren Rhythmus zu finden. „Natürlich hat man das im Hinterkopf. Jetzt geht der Fokus voll auf dieses Spiel“, sagte der dänische Nationalspieler Jacob Holm.

Deshalb war Siewert froh, dass sein Team gegen die Dänen nicht strauchelte. „Wir haben alles erreicht, was wir wollten. Keiner ist verletzt und wir gehen mit einem positiven Gefühl in das Magdeburg-Spiel“, sagte der Füchse-Coach. Auch, wenn er vielleicht gerne dem einen oder anderen Spieler eine Pause mehr gegeben hätte.

Nur zwei Tage nach der Partie gegen Magdeburg steigt derweil das Rückspiel bei Skanderborg-Aarhus. „Dort wird es um einiges schwerer“, sagte Siewert. Trotz der Niederlage bleiben die Dänen den Füchsen in Gruppe D weiter auf den Fersen und werden am Dienstag auf Revanche sinnen. „Das wird ein Höhepunkt für sie, gegen uns zu Hause zu spielen“, sagte Holm. Umso wichtiger war es deshalb, dass sich die Füchse ein solides Sechs-Tore-Polster erspielten. Das erhöht die Chancen auf den Gruppensieg.