Reichsbürger-Razzia in Berlin: Das ist die Richterin

Berlin. Sie ist von Beruf Richterin und offenbar Mitglied des mutmaßlichen rechten Terrornetzwerks, das angeblich einen Umsturzversuch plante: die Berlinerin Birgit Malsack-Winkemann.

In Wannsee wurde sie am frühen Mittwochmorgen von Spezialkräften der Polizei und des Bundeskriminalamts festgenommen.

Bei ihr handelt es sich um die einzige der 25 Personen, die in Berlin festgenommen wurde, wie ein Sprecher des Generalbundesanwaltschaft bestätigte. Insgesamt wurden in der Hauptstadt drei Objekte durchsucht, die alle in Verbindung zu der Festgenommenen stehen.

Wer ist diese Frau?

Reichsbürger-Razzia: Richterin Birgit Malsack-Winkemann saß bis 2021 für die AfD im Bundestag

Die 58-jährige Birgit Malsack-Winkemann saß von 2017 bis 2021 für die AfD im Bundestag. Damals wurde sie über die Landesliste Berlin gewählt. Bei den Wahlen im vergangenen Jahr wurde sie erneut aufgestellt, scheiterte allerdings wegen des Wahlergebnisses der Berliner AfD beim erneuten Einzug in den Bundestag. Wie bereits von 1993 bis 2017 kehrte sie anschließend wieder zurück in ihren Beruf und war als Richterin in der Hauptstadt tätig. Zuletzt scheiterten Versuche der Berliner Senatsverwaltung, sie in den Ruhestand zu versetzten.

Der Grund: Malsack-Winkemann soll laut Senat während ihrer Zeit im Bundestag in Plenardebatten und auch über soziale Medien „in ausgrenzender Weise und mit konstruierten, offensichtlich falschen Behauptungen zu Flüchtlingen geäußert haben“. Berlins Justizsenatorin Lena Kreck (Linke) hatte die Versetzung im Sommer diesen Jahres beantragt. Mitte Oktober wies das Dienstgericht für Richter den Antrag der Senatsjustizverwaltung allerdings zurück. Reden im Bundestag seien laut Grundgesetz frei und geschützt und dürften zu keinen dienstlichen Sanktionen führen, sagte der Richter in der Verhandlung. Dies sei in dem Verfahren deshalb nicht verwertbar.

Razzien: Justizsenatorin will Malsack-Winkemann aus Richterdienst entfernen

Nach der Festnahme am Mittwochmorgen sieht sich die Berliner Justiz nun aber in ihrer Beurteilung der AfD-Richterin bestätigt und will erneut versuchen, gegen Malsack-Winkemann vorzugehen. „Die Ermittlungen sind abzuwarten, aber offenbar lag die Senatsverwaltung in ihrer Einschätzung richtig“, sagte Kreck auf Nachfrage der Berliner Morgenpost. „Wir werden alle Instrumente ausschöpfen, um die Beschuldigte vollständig aus dem Richterdienst zu entfernen.“

Malsack-Winkemann wurde in Darmstadt geboren und absolvierte ihr Abitur am Gymnasium Karlsbad in Baden-Württemberg. Anschließend absolvierte sie ihr Juraexamen an den Universitäten in Heidelberg und in Stuttgart, ehe sie 1993 als Richterin nach Berlin kam.

Malsack-Winkemann soll im AfD-Landesverband keine Rolle spielen

Politisch war Malsack-Winkemann seit 2013 aktiv. Sie trat im April in die AfD ein und war zwischen 2015 und 2017 zweite Vorsitzende der AfD im Bezirksverband Steglitz-Zehlendorf. Über Platz 4 auf der Landesliste zog sie im Jahr 2017 in den Bundestag ein. In der Berliner AfD ist die ehemalige Bundestagsabgeordnete als fleißig und klug bekannt und gut angesehen. „Sie spielt aber im Berliner Landesverband keine Rolle“, sagte die Landesvorsitzende Kristin Brinker am Mittwoch der Berliner Morgenpost.

Aus der Partei hieß es, Malsack-Winkemann sei seit ihrem Ausscheiden aus dem Bundestag ziemlich abgetaucht, das habe man auch darauf zurückgeführt, dass sie wieder ihre Tätigkeit als Richterin aufgenommen habe und deswegen „die Füße stillhalten“ musste. Vorher habe sich sie sich durchaus aktiv an Debatten vor allem in parteiinternen Chats beteiligt. Dass die Richterin aktiv dem als rechtsextrem bewerteten Flügel der AfD angehörte, habe man eher nicht wahrgenommen, hieß es.

Rechtsextremismus: Malsack-Winkemann soll Kontakte zum Berliner Rechtsaußen gepflegt haben

Langjährige AfD-Mitglieder berichten, dass es auch in der Partei in Berlin allerlei Anhänger von Verschwörungstheorien gebe, die glaubten Bill Gates habe bereits vielen Menschen Computerchips einpflanzen lassen oder die Welt werde über Chemtrails, Kondensstreifen aus Flugzeugen, vergiftet. Malsack-Winkemann wird als „unsymphatisch“ beschrieben. Zuletzt sei sie 2021 wieder stärker auf der Landesebene aufgetaucht.

Sie habe bei verschiedenen Bezirksvorsitzenden dafür geworben, wieder für den Bundestag nominiert zu werden. Zudem habe sie Kontakte zu dem Berliner Rechtsaußen Andreas Wild gehabt, der 2017 aus der Berliner Abgeordnetenhausfraktion und 2021 auch aus der Partei ausgeschlossen worden war.

