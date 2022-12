Senat informiert über Stand des Katastrophenschutzes

Berlin (dpa/bb). Einen Tag vor dem bundesweiten Warntag informiert der Berliner Senat über den Stand des Katastrophenschutzes in der Hauptstadt. Innensenatorin Iris Spranger (SPD) stellt dazu am Mittwoch (11.00 Uhr) die Planungen und Maßnahmen für den Fall von Ausnahmeszenarien vor. Dabei könnte es sich um großflächige Stromausfälle, Chemieunfälle oder extreme Unwetter handeln.

Im Vordergrund stehen der Schutz der Bevölkerung, die Möglichkeiten der Alarmierungen, Information und Kommunikation. Vorgestellt werden die örtlichen Anlaufstellen, die Katastrophenschutz-Leuchttürme genannt werden.

Beim Warntag am Donnerstag sollen um 11.00 Uhr die Warnsysteme getestet werden. Über Radio und Fernsehen, Mobilfunknetze, digitale Anzeigetafeln und zum Teil auch über Sirenen werden in ganz Deutschland Warnungen verbreitet. Auf Handys empfängt man die Warnungen über die Warn-Apps Nina und Katwarn. Einige Mobilfunkanbieter schicken sie auch per SMS an die Telefone.

Vor zwei Jahren gab es beim ersten bundesweiten Katastrophen-Warntag auch in Berlin eine Panne. Die Gefahrenmeldung der Warn-Apps kam erst mit einer guten halben Stunde Verspätung an.