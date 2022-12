Grünes Gewölbe: Verteidiger stellen neue Beweisanträge

Die Beweisaufnahme im Prozess zum Juwelendiebstahl aus dem Historischen Grünen Gewölbe in Dresden geht weiter. Am Dienstag stellten die Verteidiger mehr als ein Dutzend Beweisanträge. Unter anderem behaupteten die Anwälte eines 23-Jährigen, dass sich auf einem von der Polizei in Berlin sichergestellten Handy ihres Mandanten Belege dafür befänden, dass dieser zur Tatzeit bei seinen Eltern in Berlin gewesen sei. Die Daten belegten die Aussagen des Angeklagten vor Gericht, hieß es. Weitere Anträge beziehen sich auf die Feststellung von Falschaussagen von Mitgefangenen. Die hatten vor Gericht gesagt, dass dieser ihnen gegenüber zugegeben habe, am Einbruch beteiligt gewesen zu sein.