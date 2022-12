Behindertengerrechtes Wohnhaus Hilda Heinemann Haus eröffnet

Berlin. Mit Glockenschlag wird das neue Hilda-Heinemann-Haus in der Dreieinigkeitskirche in der Lipschitzallee festlich eingeweiht. Für 20 Menschen mit kognitiven und geistigen Beeinträchtigungen bedeutet das: Umziehen in das neue Zuhause.

1000 Quadratmeter für 20 Bewohner

Hilda Heinemann (1896-1979) setzte sich ihr Leben lang für Inklusion ein und ist deshalb Namensgeberin für das neue Wohnhaus. Auf 1000 Quadratmetern bietet es den 20 neuen Bewohnerinnen und Bewohnern Lebensraum für selbstbestimmtes Leben: Ob allein oder in Gemeinschaft, mit 24-Stunden-Begleitung und pädagogischer Unterstützung inklusive.

„Es war von Anfang an zu spüren: der gemeinsame Geist der Haltung, Idee und Vision, die dieses Haus entstehen ließ“, sagte Sabine Spiegelberg vom Diakoniewerk Simeon beim Festakt in der Kirche. Diese Vision bedeutet für einige Bewohner, die zum Teil schon seit 40 Jahren im alten Haus wohnen, eine Umstellung, denn einiges läuft jetzt anders.

Ein Hilde-Heinemann-Haus aus Marzipan gab es zur festlichen Eröffnung.

Foto: Victoria Atanasov

Architektur zeigt den Weg zur Teilhabe

Das Besondere an dem neuen Haus sei, „dass die Bewohner die Möglichkeit hatten, sich von Anfang an am Bau zu beteiligen“, so Andreas Kroneder, ebenfalls vom Diakoniewerk. Teilhabe, Mitbestimmung und Selbstbestimmung stehen hier im Mittelpunkt der Architektur und spiegeln sich in den Variationen der Wohnmöglichkeiten wider.

16 Einzelapartments und eine Wohngemeinschaft

16 Einzelapartments mit Balkon gibt es, in denen Bewohnerinnen und Bewohner ihren individuellen Lebensstilen nachkommen können. Viele Bewohner haben den Wunsch geäußert, mehr für sich sein zu können: „Das ist mir wichtig, weil ich auch Ruhe haben möchte und mal alleine abschalten und für mich sein kann”, sagt Falk, der seine eingerichtete Wohnung als Muster vorstellt.

Eine Sitzecke in einer Wohnung im Hilde-Heinemann-Haus. Die Einzelapartments können individuell eingerichtet werden.

Foto: Victoria Atanasov

Wie die einen allein sein wollen, ist es anderen besonders wichtig, zusammenzubleiben, wie ein Paar erzählt. Eine Wohngemeinschaft gibt es deshalb genauso. Raum für Gemeinschaft ist aber für alle vorhanden.

Gemeinschaft ohne Zwang

Anders als zuvor und sonst üblich in Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderungen und Pflegebedürfnissen werden die Gemeinschaftsräume und -küchen nicht zugewiesen, sodass die Klienten nicht automatisch in Gruppen zugeordnet werden und somit Zwangsgemeinschaften entstehen. Stattdessen sind die Wohnküchen am Ende der Flure für alle nutzbar – vier Personen auf eine Küche.

Auch die Türen der Wohnungen gehen nicht alle von einem gemeinsamen Wohnraum ab, sodass man bei Austritt sofort in die Gemeinschaft stolpert. In diesem Haus gehen sie von einem Flur ab – wie in einem Wohnhaus eben. So flexibel, dass zurückgezogene Menschen, Paare und Personen mit größeren Pflegebedürfnissen zusammenleben können.

Nach dem Festakt in der Dreieinigkeitskirche spazieren Bewohner und Gäste gemeinsam zum neuen Wohnhaus.

Foto: Victoria Atanasov

Das Haus zeigt, dass die Teilhabe auch anders und mitbestimmt geht, so Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD). Er ist stolz auf das innovative Haus: „Teilhabe und Selbstbestimmung sind eben nicht nur Phrasen, sondern werden auch tatsächlich umgesetzt.“

