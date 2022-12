Arche lädt Familien zum Weihnachtsessen ein

Das christliche Kinder- und Jugendwerk „Die Arche“ will finanziell benachteiligte Familien und Kinder zum kostenlosen Weihnachtsessen einladen. Mehr als 1000 Menschen könnten am 24. Dezember zu Geflügel, Rotkohl und Klößen ins Berliner Hofbräu kommen, teilte die Arche am Dienstag mit. Für die Kinder verteile ein Weihnachtsmann Geschenke.