BVG: Fahrplanwechsel 2022 Berlin – Das müssen Fahrgäste wissen

Berlin. Fahrgäste der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) müssen sich ab dem 11. Dezember auf etliche Änderungen einstellen. Zum Fahrplanwechsel 2022 stehen bei U-Bahn, Tram und im Bus-Verkehr zahlreiche Anpassungen an.

Es kommt zu Fahrplanänderungen und Veränderungen der Betriebszeiten. Auch die Abfahrtszeiten und die Linienführung werden in manchen Fällen verändert. Besonders im Busverkehr müssen sich die Fahrgäste auf die Umbenennung von Haltestellen gefasst machen, vereinzelt wird sogar das Fahrtziel umbenannt.

Eine der umfangreichsten Neuerungen betrifft die Straßenbahnlinie 18. Die Tram-Linie fährt bislang zwischen Riesaer Straße und S-Bahnhof Springpfuhl. Ab dem 11. Dezember fährt die 18 nun bis nach Friedrichshain, genauer: bis zur Haltestelle Landsberger Allee/Petersburger Straße.

Die Züge der Linie 18 fahren zwischen S-Bahnhof Springpfuhl und Landsberger Allee/Petersburger Straße über Allee der Kosmonauten, Herzbergstraße, Karl-Lade-Straße. Durch die Verlängerung der Linie 18 gibt es für die Fahrgäste somit noch mehr Fahrten zwischen S-Bahnhof Springpfuhl und Landsberger Allee/Petersburger Straße.

Übrigens: Auch bei der Deutschen Bahn bzw. bei der S-Bahn wird am 11. Dezember vieles anders. Eine Übersicht mit den wichtigsten Änderungen durch den Fahrplanwechsel bei der S-Bahn finden Sie hier.

U9 Osloer Stra0e ◂▸S+U Rathaus Steglitz

Taktverdichtung. Auf der gesamten Linie wird montags bis freitags in der Zeit von ca. 7:00 bis 10:00 Uhr und von ca. 13:00 bis 19:00 Uhr neu ein 4-Minuten-Takt angeboten (bisher 4 bis 5-Minuten-Takt). In den Sommerferien entfällt die Taktverdichtung.

N2 U Ruhleben ◂▸ S+U Pankow

Kleine Fahrplanänderungen. Auf dieser Linie kommt es zu Anpassungen am Fahrplan. Abfahrtszeiten können sich ändern.

N5 U Hönow ◂▸ S+U Hauptbahnhof

Haltestellenumbenennung. Die Haltestelle Atzpodienstr./U Magdalenenstr. wird bis auf die Haltestelle in der Atzpodienstraße umbenannt in U Magdalenenstr./Buchberger Str.

N6 U Alt-Tegel ◂▸ U Alt-Mariendorf

Änderung Haltestellen. In Fahrtrichtung Tegel hält die Linie nicht mehr an der Haltestelle U Reinickendorfer Str., dafür aber neu an der Haltestelle U Reinickendorfer Str./Fennstr., um eine Umsteigemöglichkeit von der Linie M27 herzustellen. Beide Haltestellen erhalten in diesem Zusammenhang neue Namen (siehe dort). Die Haltestelle Hannoversche Str. wird aus Fahrzeitgründen und wegen der Nähe zur Haltestelle U Oranienburger Tor in beiden Fahrtrichtungen nicht mehr bedient. Haltestellenumbenennungen. Die Haltestelle U Reinickendorfer Str. wird umbenannt in Sellerstr./U Reinickendorfer Str. Die Haltestelle U Reinickendorfer Str./Fennstr. wird umbenannt in U Reinickendorfer Str.

M8 Ahrensfelde/Stadtgrenze ◂▸ Landsberger Allee/ Petersburger Str. ◂▸ S+U Hauptbahnhof

Taktreduzierung. Auf dem Streckenabschnitt S Springpfuhl ◂▸ Landsberger Allee/Petersburger Str. wird montags bis freitags in der Zeit von ca. 6:00 bis 10:00 Uhr und von ca. 13:30 bis 20:00 Uhr das Angebot auf einen 10-Minuten-Takt reduziert (bisher 5-Minuten-Takt). Dies geschieht als Kompensation für die Verlängerung der Linie 18 (siehe dort).

M13 Wedding, Virchow-Klinikum ◂▸ S Warschauer Str.

Neuordnung Haltestellen. Die Haltestelle Scharnweberstr./Weichselstr. Richtung Frankfurter Allee wird in Traveplatz umbenannt und erhält nun auch in Gegenrichtung, also Richtung Warschauer Straße in der Weichselstraße Höhe Traveplatz, eine Haltestelle für die Linie M13. Dafür wird die bisherige Haltestelle Scharnweberstr./Weichselstr. Richtung Warschauer Straße (der Endpunkt der Linie 16) um eine Kreuzung nach Osten verlegt und in Jessnerstr. umbenannt. Somit kann eine bessere Erschließung durch dichtere Haltestellenabstände erfolgen.

16 Ahrensfelde/Stadtgrenze ◂▸ S+U Frankfurter Allee

Neuordnung Haltestellen. Die Haltestelle Scharnweberstr./Weichselstr. Richtung Frankfurter Allee wird in Traveplatz umbenannt. Zudem wird die bisherige Haltestelle Scharnweberstr./ Weichselstr. (der Endpunkt der Linie 16) um eine Kreuzung nach Osten verlegt und in Jessnerstr. umbenannt. Somit kann eine bessere Erschließung durch dichtere Haltestellenabstände erfolgen. Änderung der Fahrtzielbezeichnung. Ab S+U Frankfurter Allee wird die bisherige Zielbezeichnung Scharnweberstr./Weichselstr. abgeändert in Friedrichshain, Jessnerstr.

18 Hellersdorf, Riesaer Str. ◂▸ Landsberger Allee/ Petersburger Str.

Linienverlängerung. Linienverlängerung. Die Linie wird von S Springpfuhl über Allee der Kosmonauten, Herzbergstraße, KarlLade-Straße und Landsberger Allee nach Landsberger Allee/Petersburger Str. verlängert. Auf dem neuen Abschnitt wird montags bis freitags in der Zeit von ca. 4:30 bis 9:30 Uhr und von ca. 13:30 bis 20:00 Uhr ein 10-Minuten-Takt, und montags bis freitags von ca. 9:30 bis 13:30 Uhr und von ca. 20:00 bis 22:00 Uhr sowie samstags von ca. 10:00 bis 18:00 Uhr ein 20-Minuten-Takt angeboten. Zusätzlich wird die Taktreduzierung in den Ferien abgeschafft.

68 S Köpenick ◂▸ Alt-Schmöckwitz

Taktverdichtung. In den Sommerferien wird samstags auf dem Streckenabschnitt S Grünau ◂▸ Alt-Schmöckwitz in der Zeit von ca. 10:00/10:30 bis 18:00 Uhr sowie auf der ganzen Strecke von ca. 18:00 bis 19:00/19:30 Uhr auf einen 10-Minuten-Takt verdichtet (bisher 20-Minuten-Takt). Weiterhin wird in den Sommerferien sonntags auf der ganzen Strecke das Angebot in der Zeit von ca. 11:00/11:30 bis 19:00/19:30 Uhr auf einen 10-Minuten-Takt verdichtet (bisher 20-Minuten-Takt).

M27 S+U Pankow ◂▸ S+U Jungfernheide

Haltestellenumbenennung. Die Haltestelle U Reinickendorfer Str./Fennstr. wird umbenannt in U Reinickendorfer Str.

M45 Spandau, Johannesstift ◂▸ S+U Zoolog. Garten

Kleine Fahrplanänderungen. Auf dieser Linie kommt es zu Anpassungen am Fahrplan. Abfahrtszeiten können sich ändern.

M77 U Alt-Mariendorf ◂▸ Marienfelde, Waldsassener Str.

Haltestellenzuordnung. Die Endhaltestelle der Linie M77 in der Reißeckstraße wird nicht mehr dem Haltestellenbereich U Alt-Mariendorf sondern neu dem Haltestellenbereich Am Heidefriedhof zugeordnet. Kleine Fahrplanänderungen. Auf dieser Linie kommt es zu Anpassungen am Fahrplan. Abfahrtszeiten können sich ändern.

X10 S+U Zoologischer Garten ◂▸ Teltow, Rammrath-Brücke (oder S Teltow Stadt)

Fahrgäste warten am Bahnhof Zoologischer Garten auf einen Bus der BVG.

Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv

Kleine Fahrplanänderungen. Auf dieser Linie kommt es zu Anpassungen am Fahrplan. Abfahrtszeiten können sich ändern.

X49 Staaken, Hahneberg oder Falkenhagener Feld, Im Spektefeld ◂▸ U Wilmersdorfer Str./S Charlottenburg

Kleine Fahrplanänderungen. Auf dieser Linie kommt es zu Anpassungen am Fahrplan. Abfahrtszeiten können sich ändern.

X69 Marzahn-West, Köthener Str. ◂▸ Köpenick, Müggelschlößchenweg

Haltestellenumbenennung. Die Haltestelle Blumberger Damm/ Eisenacher Str. wird umbenannt in Bärensteinstr.

X83 Königin-Luise-Str./Clayallee ◂▸ Lichtenrade, Nahariyastr.

Kleine Fahrplanänderungen. Auf dieser Linie kommt es zu Anpassungen am Fahrplan. Abfahrtszeiten können sich ändern. 106 U Seestr. ◂▸ Schöneberg, Lindenhof Taktverdichtung. Zwischen Lindenhof und S Südkreuz wird samstags in beiden Richtungen in der Zeit von ca. 11:00 bis 19:00 Uhr neu ein 10-Minuten-Takt angeboten (bisher 20-Minuten-Takt).

115 (Nikolassee, Lissabonallee ◂▸) Düppel-Süd, Neuruppiner Str. ◂▸ U Fehrbelliner Pl.

Haltestellenumbenennung. Die Haltestelle Cunostr. wird umbenannt in Warmbrunner Str. b 118 Berlin, Rathaus Zehlendorf ◂▸ Berlin, Steinstücken (◂▸ Potsdam, Stern-Center) Haltestellenumbenennung. Die Haltestelle Wasgensteig wird in Studentendorf Schlachtensee umbenannt. Je nach genauem Ziel im Studentendorf kann aber die Haltestelle Kurstr. weiterhin näher liegen.

120 Märkisches Viertel, Wilhelmsruher Damm ◂▸ S+U Hauptbahnhof Änderung

Haltestellen. In Fahrtrichtung Norden hält die Linie zusätzlich an der Haltestelle U Reinickendorfer Str./Fennstr., die zeitgleich einen neuen Namen erhält. Haltestellenumbenennungen. Die Haltestelle U Reinickendorfer Str./Fennstr. wird umbenannt in U Reinickendorfer Str. Die Haltestelle U Reinickendorfer Str. wird umbenannt in Sellerstr./U Reinickendorfer Str. Kleine Fahrplanänderungen. Auf dieser Linie kommt es zu Anpassungen am Fahrplan. Abfahrtszeiten können sich ändern.

122 U Kurt-Schumacher-Platz ◂▸ Waidmannslust, Titiseestr.

Kleine Fahrplanänderungen. Auf dieser Linie kommt es zu Anpassungen am Fahrplan. Abfahrtszeiten können sich ändern.

124 Französisch Buchholz, Aubertstr. ◂▸ Alt-Heiligensee

Haltestellenumbenennung. Die Haltestelle Dorfaue wird in Dorfaue Heiligensee umbenannt. b 125 U Osloer Str. ◂▸ Frohnau, Invalidensiedlung Haltestellenumbenennung. Die Haltestelle Hermsdorfer Damm/Bundesfernstr. wird in Bundesfernstr./A111 umbenannt. b 133 Alt-Heiligensee ◂▸ U Haselhorst Haltestellenumbenennungen. Die Haltestelle Dorfaue wird in Dorfaue Heiligensee umbenannt. Die Haltestelle Wassersportclub wird umbenannt in Bernauer Str./Wassersportvereine.

143 Neu-Westend, Brixplatz ◂▸ U Berliner Str. (◂▸ Schöneberg, Planetarium)

Kleine Fahrplanänderungen. Auf dieser Linie kommt es zu Anpassungen am Fahrplan. Abfahrtszeiten können sich ändern. b 147 (S Ostbahnhof ◂▸) U Märkisches Museum ◂▸ U Leopoldplatz Haltestellenumbenennungen. Die Haltestelle Döberitzer Str. wird in Lydia-RabinowitschStr. umbenannt. Die Haltestelle Heidestr. wird umbenannt in Otto-WeidtPlatz. Die Haltestelle U Reinickendorfer Str./Fennstr. wird umbenannt in U Reinickendorfer Str.

160 Schöneweide, Hasselwerderstr. ◂▸ Altglienicke, Siriusstr.

Haltestellenumbenennungen. • Die Haltestelle Akeleiweg wird in Straße am Flugplatz umbenannt.

Die Haltestelle Siriusstr. in der Siriusstraße wird umbenannt in Siriusstr./Uranusstr. Die Haltestelle Siriusstr. in der Schönefelder Chaussee behält ihren Namen.

163 (S Schöneweide ◂▸) S Adlershof ◂▸ Flughafen BER - Terminal 5

Haltestellenumbenennung. Die Haltestelle Akeleiweg wird in Straße am Flugplatz umbenannt.

164 S Köpenick ◂▸ Flughafen BER - Terminal 5

Kleine Fahrplanänderungen. Auf dieser Linie kommt es zu Anpassungen am Fahrplan. Abfahrtszeiten können sich ändern.

165 U Märkisches Museum ◂▸ Köpenick, Müggelschlößchenweg

Kleine Fahrplanänderungen. Auf dieser Linie kommt es zu Anpassungen am Fahrplan. Abfahrtszeiten können sich ändern.

169 U Elsterwerdaer Platz ◂▸ Müggelheim, Odernheimer Str. oder Alt-Müggelheim

Kleine Fahrplanänderungen. Auf dieser Linie kommt es zu Anpassungen am Fahrplan. Abfahrtszeiten können sich ändern. b 175 Ringlinie: S Lichtenrade ▸ Lichtenrade, Nahariyastr. ▸ S Lichtenrade Haltestellenumbenennung. Die Haltestelle Cecilienstr. wird in Cecilienstr./Blohmstr. umbenannt. Kleine Fahrplanänderungen. Auf dieser Linie kommt es zu Anpassungen am Fahrplan. Abfahrtszeiten können sich ändern.

181 U Walther-Schreiber-Platz ◂▸ Britz, Kielingerstr.

Kleine Fahrplanänderungen. Auf dieser Linie kommt es zu Anpassungen am Fahrplan. Abfahrtszeiten können sich ändern. b 194 U Hermannplatz ◂▸ Marzahn, Helene-Weigel-Platz Kleine Fahrplanänderungen. Auf dieser Linie kommt es zu Anpassungen am Fahrplan. Abfahrtszeiten können sich ändern.

195 S Marzahn ◂▸ Klinikum Kaulsdorf

Änderung der Fahrtzielbezeichnung. Die bisherige Zielbezeichnung Kaulsdorf, Myslowitzer Str. wird abgeändert in Klinikum Kaulsdorf. Haltestellenumbenennungen. Die Haltestelle Myslowitzer Str./Klinikum wird umbenannt in Klinikum Kaulsdorf. Die Haltestelle Blumberger Damm/Eisenacher Str. wird umbenannt in Bärensteinstr. b 197 S Mahlsdorf ◂▸ Falkenberg oder Hohenschönhausen, Prerower Platz Betriebszeitenausweitung. Zwischen S Mehrower Allee und Falkenberg beginnt sonn- und feiertags der Betrieb im 30-Minuten-Takt bereits um ca. 6:00 Uhr (bisher ca. 7:00 Uhr).

218 S Messe Nord/ICC ◂▸ Pfaueninsel

Kleine Fahrplanänderungen. Auf dieser Linie kommt es zu Anpassungen am Fahrplan. Abfahrtszeiten können sich ändern.

221 Märkisches Viertel, Märkische Zeile oder Märkisches Viertel, Wilhelmsruher Damm ◂▸ U Leopoldplatz

Haltestellenumbenennung. Die Haltestelle Nachtigalplatz wird umbenannt in Manga-Bell-Platz. b 240 S Ostbahnhof ◂▸ S Storkower Str. Haltestellenumbenennungen. Die Haltestelle Atzpodienstr./U Magdalenenstr. wird bis auf die Haltestelle in der Atzpodienstraße umbenannt in U Magdalenenstr./Buchberger Str. Die Haltestelle in der Atzpodienstraße erhält den Namen Atzpodienstr.

246 U Friedrich-Wilhelm-Platz ◂▸ Neukölln, Forsthausallee

Taktverdichtung. Zwischen U Alt-Tempelhof und S+U Hermannstr. wird montags bis freitags in beiden Fahrtrichtungen zwischen ca. 13:00 und 14:00 Uhr neu ein 10-Minuten-Takt angeboten (bisher 20-Minuten-Takt). Haltestellenumbenennung. Die Haltestelle Oberlandstr./BAB wird in Oberlandstr./A100 umbenannt.

255 Weißensee, Schwarzelfenweg ◂▸ U Osloer Str.

Kleine Fahrplanänderungen. Auf dieser Linie kommt es zu Anpassungen am Fahrplan. Abfahrtszeiten können sich ändern.

265 (U Stadtmitte ◂▸) U Märkisches Museum ◂▸ S Schöneweide

Kleine Fahrplanänderungen. Auf dieser Linie kommt es zu Anpassungen am Fahrplan. Abfahrtszeiten können sich ändern.

269 U Kaulsdorf-Nord ◂▸ Köpenick, Müggelschlößchenweg

Haltestellenumbenennung. Die Haltestelle Myslowitzer Str./ Klinikum wird umbenannt in Klinikum Kaulsdorf. b 275 Ringlinie: Kirchhainer Damm/Stadtgrenze ▸ S Lichtenrade ▸ Lichtenrade, Illigstr. ▸ S Lichtenrade ▸ Kirchhainer Damm/Stadtgrenze Haltestellenumbenennung. Die Haltestelle Cecilienstr. wird in Cecilienstr./Blohmstr. umbenannt.

283 S+U Rathaus Steglitz ◂▸ S Marienfelde (◂▸ Marienfelde, Benzstr.)

Kleine Fahrplanänderungen. Auf dieser Linie kommt es zu Anpassungen am Fahrplan. Abfahrtszeiten können sich ändern.

324 Alt-Heiligensee ◂▸ Konradshöhe, Falkenplatz

Haltestellenumbenennungen. Die Haltestelle Dorfaue wird in Dorfaue Heiligensee umbenannt. • Die Haltestelle Gemeindefriedhof wird umbenannt in Friedhof Heiligensee. Die Haltestelle Havelblick wird in Sandhauser Brücke umbenannt.

327 U Leopoldplatz ◂▸ S Schönholz

Kleine Fahrplanänderungen. Auf dieser Linie kommt es zu Anpassungen am Fahrplan. Abfahrtszeiten können sich ändern.

347 (S Ostbahnhof ◂▸) S+U Warschauer Str. ◂▸ Stralau, Bootsbauerstr. (◂▸ Stralau, Tunnelstr.)

Betriebszeitenausweitung. Montag bis Freitag erfolgt der Betriebsbeginn der Linie ab S Ostbahnhof bereits um 7:30 Uhr (bislang 7:50 Uhr).

377 S Plänterwald ◂▸ S+U Hermannstr.

Kleine Fahrplanänderungen. Auf dieser Linie kommt es zu Anpassungen am Fahrplan. Abfahrtszeiten können sich ändern.

380 S+U Rathaus Steglitz ◂▸ Lichterfelde, Saaleckplatz

Kleine Fahrplanänderungen. Auf dieser Linie kommt es zu Anpassungen am Fahrplan. Abfahrtszeiten können sich ändern.

395 S Mahlsdorf ▸ U Hönow ▸ S Mahlsdorf

Haltestellenumbenennung. Der Haltestellenname Wodanstr./S Mahlsdorf wird verkürzt auf Wodanstr.

398 S Mahldorf ◂▸ U Elsterwerdaer Platz

Haltestellenumbenennungen. Der Haltestellenname Wodanstr./S Mahlsdorf wird verkürzt auf Wodanstr. Die Haltestelle Pilgramer Str./Gewerbegebiet wird umbenannt in Am Theodorpark. • Die Haltestelle Hultschiner Damm wird in Fahrtrichtung S Mahlsdorf in Elsenteich und in Fahrtrichtung U Elsterwerdaer Platz in Kethelitzweg umbenannt.

N10 S+U Zoolog. Garten ◂▸ Zehlendorf, Sachtlebenstr.

Haltestellenumbenennung. Die Haltestelle Cunostr. wird umbenannt in Warmbrunner Str.

N20 Frohnau, Hainbuchenstr. ◂▸ S+U Hauptbahnhof

Änderung Haltestellen. In Fahrtrichtung Norden hälte die Linie zusätzlich an der Haltestelle U Reinickendorfer Str./Fennstr., die zeitgleich einen neuen Namen erhält. Haltestellenumbenennungen. Die Haltestelle U Reinickendorfer Str./Fennstr. wird umbenannt in U Reinickendorfer Str. Die Haltestelle U Reinickendorfer Str. wird umbenannt in Sellerstr./U Reinickendorfer Str.

N22 Tegelort ◂▸ Alt-Lübars

Haltestellenumbenennungen. Die Haltestelle Dorfaue wird in Dorfaue Heiligensee umbenannt. Die Haltestelle Gemeindefriedhof wird umbenannt in Friedhof Heiligensee. Die Haltestelle Havelblick wird in Sandhauser Brücke umbenannt.

N25 S Tegel ◂▸ Hermsdorfer Damm/Berliner Str.

Haltestellenumbenennung. Die Haltestelle Hermsdorfer Damm/Bundesfernstr. wird in Bundesfernstr./A111 umbenannt.

N33 U Alt-Tegel ◂▸ U Haselhorst

Haltestellenumbenennungen. Die Haltestelle Dorfaue wird in Dorfaue Heiligensee umbenannt. Die Haltestelle Wassersportclub wird umbenannt in Bernauer Str./Wassersportvereine.

N50 U Tierpark ◂▸ Französisch Buchholz, Hugenottenplatz

Änderung der Fahrtzielbezeichnung. Die bisherige Zielbezeichnung Buchholz-West, Hugenottenplatz wird abgeändert in Französisch Buchholz, Hugenottenplatz. Haltestellenumbenennungen. Die Haltestelle Atzpodienstr./U Magdalenenstr. wird bis auf die Haltestelle in der Atzpodienstraße umbenannt in U Magdalenenstr./Buchberger Str. Die Haltestelle in der Atzpodienstraße erhält den Namen Atzpodienstr.

N56 U Magdalenenstr. ▸ Wartenberg, Hagenower Ring ▸ U Magdalenenstr.

Haltestellenumbenennungen. Die Haltestelle Atzpodienstr./U Magdalenenstr. wird bis auf die Haltestelle in der Atzpodienstraße umbenannt in U Magdalenenstr./Buchberger Str. Die Haltestelle in der Atzpodienstraße erhält den Namen Atzpodienstr.

N60 S+U Alexanderplatz ◂▸ Flughafen BER - Terminal 1-2

Zusätzliche Haltestelle. Zwischen S Schöneweide und S Adlershof wird neu das Haltestellenpaar Grimaustr. eingerichtet.

N64 S+U Wuhletal ◂▸ S Adlershof

Haltestellenumbenennung. Die Haltestelle Myslowitzer Str./ Klinikum wird umbenannt in Klinikum Kaulsdorf.

N77 S Plänterwald ◂▸ U Alt-Mariendorf

Kleine Fahrplanänderungen. Auf dieser Linie kommt es zu Anpassungen am Fahrplan. Abfahrtszeiten können sich ändern.

N94 U Hermannplatz ◂▸ U Magdalenenstr.

Haltestellenumbenennungen. Die Haltestelle Atzpodienstr./U Magdalenenstr. wird bis auf die Haltestelle in der Atzpodienstraße umbenannt in U Magdalenenstr./Buchberger Str. Die Haltestelle in der Atzpodienstraße erhält den Namen Atzpodienstr.

N96 S+U Wuhletal ◂▸ S Mehrower Allee

Haltestellenumbenennung. Die Haltestelle Blumberger Damm/ Eisenacher Str. wird umbenannt in Bärensteinstr.

N97 Hohenschönhausen, Prendener Str. ◂▸ Marzahn-Nord, Barnimplatz

Betriebszeitenreduzierung. Auf Grund der Betriebszeitenausweitung der parallel führenden Linie 197 (siehe dort) endet sonn- und feiertags der Betrieb bereits um ca. 6:00 Uhr (bisher ca. 7:00 Uhr).