FDP fordert Abschaffung der Maskenpflicht im ÖPNV

Berlin (dpa/bb). Nach der Ankündigung Bayerns, die wegen Corona eingeführte Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr abzuschaffen, fordert die FDP einen solchen Schritt auch in Berlin. „Freiheitsrechte dürfen nicht in der Warteschleife verkümmern, nur weil eine Landesregierung Alleingänge fürchtet“, erklärte der FDP- Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, Sebastian Czaja, am Dienstag. Das Vorgehen Bayerns sei richtig. „Es ist an der Zeit, dass auch wir in Berlin zurück zum Normalzustand finden. Etwas anderes wäre wirklich niemandem mehr zu erklären.“

Bayern schafft die Maskenpflicht im ÖPNV zum 10. Dezember als erstes Bundesland ab. Diese sei aufgrund der aktuell stabilen Corona-Infektionslage nicht mehr angemessen, hieß es am Dienstag aus Regierungskreisen in München. Künftig soll es demnach nur noch eine Empfehlung zum Tragen der Masken geben. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten am Montag keinen einheitlichen Kurs für die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen gefunden.

