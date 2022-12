Landtag Linke fordert in der Energiekrise Ausbau der Kältehilfe

Das Logo der Linken ist bei einem Parteitag an einem Mikrophon angebracht.

Angesichts der gestiegenen Energiepreise und der hohen Inflation fordert die Linke-Fraktion im Brandenburger Landtag einen Ausbau der Kältehilfe. Die Zahl der von Armut betroffenen Menschen nehme auch in Brandenburg stetig zu, sagte Linke-Fraktionschef Sebastian Walter am Dienstag zur Begründung eines Antrags für die Plenarsitzung in der kommenden Woche.