Geflügelpest-Ausbruch in der Uckermark gemeldet

In einer Geflügelhaltung in der Gemeinde Uckerland (Landkreis Uckermark) ist es zu einem Ausbruch der Geflügelpest gekommen. Mit großer Wahrscheinlichkeit sei der Erreger nach dem Besuch der Landesverbandsschau der Rassengeflügelzüchter im mecklenburgischen Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) eingeschleppt worden, teilte die Kreisverwaltung Uckermark am Montag mit. Dort sei es im Zusammenhang mit der Ausstellung zu zahlreichen Ausbrüchen der Tierseuche gekommen.