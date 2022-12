Der Rettungsdienst der Berliner Feuerwehr ist vollkommen überlastet. Die CDU will nun mit einem Gesetzesantrag kurzfristig helfen.

Berliner Feuerwehr So will die CDU dem überlasteten Rettungsdienst helfen

Berlin. Nach der SPD-geführten Innenverwaltung und den Grünen hat am Montag nun auch die CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus Vorschläge zur Entlastung des Rettungsdiensts der Berliner Feuerwehr vorgelegt. Dieser sieht zwei kurzfristige Änderungen vor, die inhaltlich in der Debatte nicht neu sind.

So sollen in „besonderen Lagen“ für einen Zeitraum von maximal sechs Monaten etwa Rettungswagen statt mit Notfallsanitätern mit den geringer qualifizierten Rettungssanitätern besetzt werden. „Das ist keine dauerhafte Lösung“, räumte der rechtspolitische Sprecher der Unionsfraktion Alexander Herrmann ein. „Allerdings brauchen wir jetzt schnelle Lösungen, um mehr Rettungswagen auf die Straße zu bringen.“

Wenn mehr als 80 Prozent aller Rettungswagen (RTW) ausgelastet sind und nicht mehr innerhalb von zehn Minuten zum Einsatzort kommen, wird der Ausnahmezustand ausgerufen. Das geschah in diesem Jahr bereits mehr als 300 Mal – also beinahe täglich und oft über mehrere Stunden.

Das führte am Wochenende etwa dazu, dass der am nächsten stehende freie RTW für einen Notruf aus Niederschönhausen von Kreuzberg aus geschickt werden musste. Ein Grund dafür ist der Personalmangel bei den Notfallsanitätern. Statt der benötigten 730 stünden nur knapp 600 zur Verfügung, so Herrmann weiter.

Rettungsdienst: CDU-Chef Wegner fordert „Schluss mit dem Gequatsche“

Die Lücke kurzfristig mit Rettungssanitätern zu füllen, sei aufgrund ihrer langen Berufserfahrung nicht mit Qualitätseinbußen verbunden, so die CDU. Mit dieser Begründung hatte die Senatsgesundheitsverwaltung einen gleichlautenden Vorschlag aus der Innenverwaltung zuletzt abgelehnt. Die Alternative sei jedoch „Warten“, was auch nicht „gesundheitsförderlich“ sei, so Herrmann weiter.

Auch der zweite Vorschlag der CDU ist aus der Vorlage der Innenverwaltung bereits bekannt. Landesbranddirektor Karsten Homrighausen soll mehr Entscheidungskompetenz haben, da er sie als Behördenleiter letztlich verantworten muss. Aktuell ist der Ärztliche Leiter Stefan Poloczek für alle medizinischen Fragen verantwortlich, woran die Grünen wiederum festhalten wollen.

Den beiden Regierungsparteien wirft die Union vor, statt die Probleme des überlasteten Rettungsdiensts zu lösen, das Thema für den Wahlkampf zu benutzen. Den eigenen Vorschlag will die Partei hingegen als pragmatischen und kurzfristigen Lösungsansatz verstanden wissen. Mit dem „ewigen Gequatsche“ müsse Schluss sein, sagte Fraktions- und Landeschef Kai Wegner. „Die Berliner und die Feuerwehrleute haben jetzt gute und verlässliche Bedingungen verdient und erwarten jetzt Verbesserungen.“

Gewerkschaft: Von Feuerwehrkräften werden täglich 150 Prozent gefordert

Am Donnerstag will die CDU den Antrag ins Plenum einbringen. Die SPD-Fraktion, deren Innensenatorin Iris Spranger zuletzt auf Senatsebene mit denselben Vorschlägen scheiterte, könne gern mitstimmen, sagte Wegner und sprach in diesem Zusammenhang von einer „Gewissensentscheidung“. Die notwendigen langfristigen Änderungen des RDG müssten dann nach der Wiederholungswahl im Februar angepackt werden.

Unterstützung finden die Vorschläge bei der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft (DFeuG) Berlin-Brandenburg. „Es braucht jetzt eine kurzfristige Einigkeit“, sagte Sprecher Manuel Barth. Die Kolleginnen und Kollegen würden es für „unglaublich“ halten, wie aktuell im Senat über das Thema gestritten wird.

„Von den Kräften wird währenddessen jeden Tag 150 Prozent Leistung gefordert“, so Barth weiter. 2022 sei „ein absolutes Katastrophenjahr“ für die Feuerwehr gewesen. Es dürfe nicht einfach so weitergemacht werden. Der Berliner Rechnungshof sprach zuletzt davon, dass die Berliner Feuerwehr aktuell nur noch „bedingt einsatzfähig“ sei.

