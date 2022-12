Opposition fordert mehr Initiative beim Katastrophenschutz

Am Donnerstag ist nationaler Warntag, doch auch in Berlin werden keine Sirenen heulen, die Benachrichtigung erfolgt vor allem digital.

Am Donnerstag ist nationaler Warntag, doch auch in Berlin werden keine Sirenen heulen, die Benachrichtigung erfolgt vor allem digital.

Berlin. Unmittelbar vor dem nationalen Warntag am 8. Dezember hat die Opposition mehr Initiativen des Senats gefordert, die Bevölkerung vor Gefahren zu warnen. An diesem Donnerstag soll ein bundesweites Warnsystem getestet werden. Ursprünglich sollten dafür Sirenen installiert werden, wie sie bis vor 30 Jahren im Einsatz waren. Doch das wird in weiten Teilen des Landes nicht funktionieren.

Die Bundesregierung hat nach den Ereignissen der Flutkatastrophe im Ahrtal vor zwei Jahren Geld bereitgestellt, mit dem die Sirenenanlagen wieder aktiviert oder neu errichtet werden sollen - aber das funktioniert nicht. Einerseits gibt es von den 400 geplanten Anlagen in Berlin derzeit erst 28, andererseits schafft es der Bund nicht, die entsprechende Software zur zentralen Steuerung bereit zu stellen.

Berlin soll eigene Zwischenlösung anbieten

CDU und FDP fordern deshalb mehr Engagement von Innensenatorin Iris Spranger (SPD), um eine flächendeckende Warnung der Berliner sicherzustellen. Zwar wird es am Donnerstag umfangreiche Warnmeldungen auf digitalen Geräten, den Medien und den digitalen Schautafeln im Straßenverkehr geben, wer aber nicht digital vernetzt ist, wird nicht informiert.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„So kann man die Arbeit nicht machen“, sagt der Katastrophenschutz-Experte der CDU, Alexander Herrmann. Vor allem ältere Menschen blieben bei digitalen Warnsystemen außen vor. Bis der Bund die zentrale Steuerung gewährleistet, sollte Berlin eine Zwischenlösung anbieten, fordert Herrmann.

Dazu sollten zunächst die 400 Sirenen installiert werden und im Zweifel analog von den Berliner Sicherheitsbehörden betrieben werden. „Die digitale Anbindung an den Bund könnte dann später erfolgen“, sagte Herrmann.

Möglicherweise reichen 400 Sirenen nicht aus

Auch die FDP möchte nicht auf die Warnung durch Sirenen verzichten. „Wir brauchen sie zur Alarmierung bestimmter Bevölkerungsgruppen“, sagt der innenpolitische Sprecher der FDP, Björn Jotzo. Er sieht ein weiteres Problem auf die Stadt zukommen. Es gebe Hinweise, dass die geplanten 400 Sirenen in der Stadt nicht ausreichen werden, ausreichend akustische Signale zu verbreiten. Möglicherweise werden deutlich mehr als 400 Sirenen benötigt, um flächendeckend Alarm zu schlagen.

Innensenatorin Spranger will am Mittwoch über den aktuellen Stand des Alarmschutzes informieren. Sie hatte zuletzt eingeräumt, dass es Schwierigkeiten bei der Installation der Sirenen gebe. Die damit beauftragte Firma mache Statik-Probleme dafür verantwortlich. Das werde jetzt geprüft. Bis zum Jahr 2024, wenn die notwendigen Voraussetzungen durch den Bund erfolgt sind, sollen die 400 Anlagen einsatzbereit seit, versicherte Spranger.

Die Katastrophenwarnung erfolgt vor allem digital

Am 8. Dezember findet der bundesweite Warntag statt. Erstmals soll dabei ein neues Informationssystem getestet werden („Cell Broadcasting“). Damit sollen Nachrichten auf Digitalgeräte gesendet werden, auch wenn sie nicht über die bislang erforderliche Software verfügen.

Beim letzten Warntag im Jahr 2020 waren zahlreiche Pannen aufgetreten. Die Warnmeldungen wurden erst mit 30-minütiger Verspätung versendet, installierte Sirenen blieben stumm. Das soll sich ändern. Künftig soll die Bevölkerung vor allem auf digitalen Wegen über mögliche Gefahren informiert werden. Am Donnerstag soll um 11 Uhr ein Probealarm ausgelöst werden - um 11.45 Uhr soll die Entwarnung erfolgen.