Berlin Polizeieinsatz in Steglitzer Schule: Alarm ausgelöst

Wegen einer Bedrohungslage ist die Polizei zu einer Schule in Berlin-Steglitz gerufen worden. Der Alarm sei am Montag gegen 12.20 Uhr ausgelöst worden, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Bislang gebe es aber keinen Anhaltspunkt für eine Bedrohung, erklärte der Sprecher am frühen Nachmittag. Die „gemeldete Einsatzlage“ habe sich nicht bestätigt. Weitere Angaben zu dem Grund, warum die Schule den Alarm abgab, nannte der Sprecher nicht.