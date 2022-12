Zahnärztin aus der Uckermark hat mobile Praxis im Gepäck

Zahnärztin Kerstin Finger aus Templin (Uckermark) bietet betagten, pflegebedürftigen Patienten seit zwölf Jahren einen ganz besonderen Service an: Die 62-jährige besucht die Senioren zuhause und behandelt sie im Wohnzimmersessel oder auf dem Küchenstuhl. 65.000 Kilometer ist Finger seit 2010 mit ihrem Auto durch die Uckermark gefahren, Rund 5000 Besuche hat sie absolviert. Einmal wöchentlich ist sie in der ländlichen Region rund um Templin mit ihrem Zahnarztmobil unterwegs, dessen Herzstück der tragbare Bohrer ist. Ansonsten betreut sie Patienten in der eigenen Praxis.