Füchse Berlin schlagen Erlangen und bleiben Tabellenführer

Die Füchse Berlin haben ihre Tabellenführung in der Handball-Bundesliga erfolgreich verteidigt. Die Berliner feierten am Samstagabend beim HC Erlangen einen hart erkämpften 30:28 (16:12)-Erfolg. Für die Füchse war es der siebte Pflichtspielsieg in Serie. Beste Berliner Werfer in Nürnberg Hans Lindberg mit neun sowie Paul Drux und Jacob Holm mit sechs Toren. Nico Büdel, Johannes Sellin und Christoph Steinert trafen je fünfmal für Erlangen.