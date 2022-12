Schlittschuhlaufen Berlin 2022: Die schönsten Eisbahnen der Hauptstadt

Von Lankwitz bis zur Bahn am Roten Rathaus: Hier lassen sich an einem Berliner Wintertag schöne Stunden verbringen.

Berlin. Wenn im Winter die Temperaturen sinken und frostig-schönes Wetter nach draußen lockt, beginnt auch die Zeit des Schlittschuhlaufens. In Berlin gibt es eine ganze Reihe von Eisbahnen, auf denen man wunderbar seinen Runden ziehen kann.

In der Saison 2022 öffnen einige altbewährte Klassiker wie die Eisbahn in Lankwitz oder das Eisstadion in Hohenschönhausen. In Neukölln gibt es dagegen aktuell kein Schlittschuhlaufen. Die Eisbahnen werden umgebaut. Ungewöhnlich wird es zum Beispiel am Eisstrand Müggelsee.

Die Morgenpost liefert dazu eine Auswahl der schönsten und außergewöhnlichsten Parcours.

Schlittschuhlaufen 2022 in Berlin: Eisbahn Lankwitz

Vor dem Bild einer verschneiten Alpenkulisse macht das Schlittschuhlaufen in Berlin-Lankwitz besonders viel Spaß.

Foto: Eisstadion Lankwitz

Die 1800 Quadratmeter große Eisbahn Lankwitz setzt auf Familienfreundlichkeit. In der Eislaufschule können Kinder Schlittschuhlaufen lernen, Eltern dem Nachwuchs dabei vom Eiscasino durch die große Glasfront zuschauen.

Öffnungszeiten: Mo. 10-13 Uhr, Di., Mi., Do. 10-15.40 Uhr, Fr. 10-18 Uhr, Sbd 12-21 Uhr, (mit Eisdisco ab 17 Uhr), So. 12-18 Uhr. Leonorenstraße 37, Berlin-Lankwitz

Schlittschuhlaufen Berlin: Eisstadion im Sportforum in Hohenschönhausen

Das Eisstadion im Sportforum Hohenschönhausen verfügt über vier Eisflächen inklusive einer 400-Meter-Schnelllaufbahn für Wettkämpfe. Im Innenbereich können Hobby-Läufer Runden drehen und über das Eis tanzen.

Öffnungszeiten: Mo. 19-21 Uhr, Di., Mi., Do. 10.30-12.30 Uhr, 19-21 Uhr, Fr. 19 bis 21 Uhr, Sbd. 16-18 Uhr, 19-21 Uhr, So. 10.30 bis 12.30 Uhr, 15-17 Uhr. Konrad-Wolf-Str. 39 in Berlin-Hohenschönhausen

Schlittschuhlaufen Berlin: Eisbahn am Neptunbrunnen

Zahlreiche Menschen fahren mit ihren Schlittschuhen auf einer Eisfläche auf dem Weihnachtsmarkt „Berliner Weihnachtszeit“ am Roten Rathaus.

Foto: Monika Skolimowska / dpa

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 12-13.30 Uhr, 14-15.30 Uhr, 16-17.30 Uhr, 18-19.30 Uhr, 20-21.30 Uhr, Sbd. und So. 11.15-21.30 Uhr, jeweils wie an den Wochentagen 30 Minuten Pause. Roten Rathaus, Mitte

Eisstrand Friedrichshagen: Schlittschuhlaufen mit Blick auf den Müggelsee

Im Sommer Strandbad, im Winter Eisbahn: Jetzt lockt das Seebad also als „Eisstrand“. Von der 600 Quadratmeter großen Eisfläche kann man auf den Müggelsee blicken.

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 13-19.00 Uhr, Sbd. und Ferien 9 bis 19 Uhr, So. und Feiertage 9-21 Uhr. Für Gruppen ab zehn Personen mit Voranmeldung auch Mo.-Fr. 9 bis 13 Uhr. Müggelseedamm 216, Berlin-Köpenick

Rübezahl am Müggelsee in Köpenick

Auch wenn die Eisbahn mit 300 Quadratmetern recht klein ist, ist sie doch ein Publikumsmagnet. Die überdachte und rundum verglaste Eisfläche befindet sich am Ufer des Müggelsees. Auf der „Bärenalm“ kann man sich mit Gulasch- oder Kartoffelsuppe und Kaiserschmarrn stärken.

Öffnungszeiten: Di.-Fr. 13-15 Uhr, 15.30-17.30 Uhr, Sbd., So. und Ferien 10-12.30 Uhr, 13-16.30 Uhr, 17- 19.30 Uhr. Müggelheimer Damm 143 in Berlin-Köpenick

Eissporthalle Charlottenburg

Öffnungszeiten: Montag 14.30-16.30 Uhr, Di., Mi., Do. 9.30 bis 11.30 Uhr, 12-14 Uhr, 14.30-16.30 Uhr, Fr. 9.30-11.30 Uhr, Sbd., So. keinen öffentliches Eislaufen. Glockenturmstraße

Eisstadion Neukölln: bleibt in der Saison 2022 geschlossen

Die zwei Schlittschuhbahnen im Eisstadion Neukölln bleiben in diesem Jahr geschlossen. Grund sind technische Mängel, die der TÜV Rheinland festgestellt hat.

Gefahr indes droht auf den Berliner Seen. Dort bekommen es Fußgänger und Schlittschuhläufer mit dünnen Eisdecken zu tun, die weder fest noch dick genug für höhere Belastung sind. Und die Situation wird langfristig nicht besser. Wie nicht anders zu erwarten, werden die Eisflächen auf Seen zunehmend weniger stabil. Zu dem Schluss kommt ein internationales Forschungsteam unter Leitung der schwedischen Universität Uppsala. Der Grund für die Veränderungen liegt im Klimawandel und den ansteigenden Temperaturen.