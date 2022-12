Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt: Glühwein und Holzspielzeug

Nachts gab es schon mal etwas Schnee, am Samstag dann Gelegenheit, sich beim Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt an zahlreichen Ständen mit Punsch oder Glühwein aufzuwärmen. Der Weihnachtsmarkt rund um den Richardplatz in Berlin-Neukölln steht traditionellerweise für das zweite Adventswochenende im Kalender. Gemeinnützige Verbände, Gruppen und Vereine haben an den rund 200 Verkaufsständen Selbstgemachtes von Kerzen, über Honig oder Marmeladen bis zu Kunsthandwerk angeboten.