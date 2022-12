TTC Eastside trifft auf Weinheim und Fürstenfeldbruck

Berlin (dpa/bb). Die Tischtennis-Frauen des TTC Berlin Eastside treffen im DTTB-Finalturnier auf den Erstliga-Kontrahenten TTC Weinheim und den Zweitligisten TuS Fürstenfeldbruck. Die Auslosung am Freitag nahm Wasserspringer-Legende Patrick Hausding vor.

Das Turnier um den deutschen Pokal findet am 7. und 8. Januar 2023 in Berlin statt. Dabei treten am ersten Tag die qualifizierten Teams in vier Dreier-Gruppen gegeneinander an. Die Gruppen-Ersten ermitteln am Folgetag im Final Four den deutschen Pokalsieger.

In Weinheim haben die Berlinerinnen jüngst ihr Bundesliga-Match mit 2:6 verloren. Fürstenfeldbruck ist derweil Vierter in der 2. Liga.

Der TTC Berlin Eastside ist nach dem schwer erkämpften Champions-League-Heimerfolg gegen den spanischen Vertreter UCAM Cartagena (3:2) am Freitagabend und dem damit gesicherten Einzug in das Viertelfinale bereits am Sonntag (14.00 Uhr) erneut gefordert. Dann ist das Team in der Bundesliga beim TSV Schwabhausen zu Gast.