Einbrecher rauben 18-Jährige in Berlin-Mahlsdorf aus

Einbrecher haben in einem Haus in Berlin-Mahlsdorf eine 18-Jährige überfallen und ausgeraubt. Die Frau wurde bei der Tat am Freitagvormittag leicht verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die 18-Jährige hörte demnach Geräusche aus dem Erdgeschoss des Einfamilienhauses und bemerkte im Flur zwei Männer. Diese sollen sich gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft haben.