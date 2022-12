Kanga und Darida treffen: Hertha siegt in Hannover mit 2:1

Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat seinen zweiten Sieg in der Testspielserie vor dem anstehenden Urlaub gefeiert und Hannover 96 die Rückkehr aus der ersten Spielpause ein wenig verdorben. Gegen den Zweitligisten gewann die Mannschaft von Hertha-Trainer Sandro Schwarz vor 1296 Zuschauern in Hannover am Freitag mit 2:1 (1:1).

Hertha legte flott los und kam durch Wilfried Kanga bereits nach fünf Minuten zur frühen Führung. Nach einer Vorlage von Marco Richter drehte sich der Stürmer um die eigene Achse und vollendete souverän. Die Führung währte nur 15 Minuten. Nach einer schönen Kombination mit Sebastian Kerk überwand Hendrik Weydandt den Berliner Schlussmann Tjark Ernst per schönem Heber.

Durch die Vielzahl an Einwechselungen verlor die zuvor muntere Partie an Schwung. So fiel der zweite Berliner Treffer des eingewechselten Vladimir Darida nach schöner Vorlage des ebenfalls später ins Spiel gekommenen Dodi Lukebakio recht überraschend (71.). Hertha hatte anschließend noch zwei Chancen, Hannover versuchte sich noch vergeblich am Ausgleich.

Der Bundesligist bestreitet am kommenden Mittwoch noch ein Testspiel gegen Eintracht Braunschweig (13.00 Uhr), wenn es die Platzverhältnisse zulassen. Vom Donnerstag an starten die Berliner Profis in den bis zum 2. Januar dauernden Winterurlaub. Hannover ist am kommenden Freitag in einem nicht-öffentlichen Spiel noch beim Zweitliga-Konkurrenten SC Paderborn zu Gast, ehe die Weihnachts-Pause auch für die Niedersachsen beginnt.