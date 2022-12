Shopping-Center Linke sorgt sich um Nahversorgung in Berlin

Viel Leerstand, fehlendes Interesse des Staats einzugreifen: Die Linke in Berlin sieht die Nahversorgung der Bevölkerung gefährdet.

Die Linke will Shopping-Center in Berlin zu Nahversorgungzentren umbauen – und so die Lebensmittelversorgung politisch steuern.