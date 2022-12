Nachhaltig Weihnachtliches Schlemmen Neukölln, Pankow, Spandau

Berlin. Weihnachtsmärkte sind beliebt wie eh und je. Das Schlemmen gehört bei jedem Besuch dazu: Von Bude zu Bude probiert man sich durch die kulinarischen Angebote von süß bis herzhaft. Zwischendurch ein Schlückchen Glühwein.

Bei so manchen kommt da schon einmal das schlechte Gewissen hoch - ob nun wegen des Mülls aus Papptellern und Servietten, der schon aus den Mülleimern quillt, oder der oftmals fleischlastigen und übermäßigen Völlerei, die irgendwie zu Weihnachten gehört und doch nicht mehr ganz zeitgemäß zu sein scheint.

Es wäre nicht Berlin, wenn sich da nicht was machen ließe. Und bei einem genaueren Blick entdeckt man sie: Die nachhaltigen und alternativen Weihnachtsmärkte Berlins, die man ohne Bedenken um Tierwohl, Klima oder Müll besuchen kann: Mit Mehrweggeschirr in Neukölln, Bioprodukten in Pankow oder klimaneutraler Schlittschuhbahn in Spandau stellt die Redaktion drei Weihnachtsmärkte vor.

Ein Haufen Plastikgeschirr. Dieses findet man auf dem Rixdorfer Weihnachtsmarkt seit 20 Jahren nicht mehr.

Neukölln: Schlemmen ohne Plastik auf dem Rixdorfer Weihnachtsmarkt

Ja, auch wenn Neukölln sonst zurückhaltender ist, was Sauberkeit im öffentlichen Raum angeht, macht der Rixdorfer Weihnachtsmarkt vor, wie Nachhaltigkeit geht: Seit 20 Jahren verzichtet der Weihnachtsmarkt auf Einweggeschirr und vermeidet so Haufenweise Müll.

Während es Glühwein an vielen Spots in Berlin in Gläsern gibt, produziert das Schlemmen von Pommes, Wurst oder Crêpes tonnenweise Müll, die dem Klima und der Stadtsauberkeit schaden. Deshalb gibt es auf dem Alt-Rixdorfer Markt nur nachhaltiges Mehrweggeschirr.

Für das Mehrwegkonzept von Deutscher Umwelthilfe ausgezeichnet

Dafür wurde der Weihnachtsmarkt von der Deutschen Umwelthilfe ausgezeichnet. Denn durch sein Mehrwegkonzept sorgt er dafür, dass jährlich rund 96.400 Einwegbecher, über 6000 Einwegteller, Schüsseln, Pommesschalen und mehr als 3000 Einweg-Besteckteile eingespart werden.

Eine Freude obendrauf sozusagen, denn der Markt öffnet heute erstmals wieder nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause. Der Rixdorfer Weihnachtsmarkt rund um den historischen Richardplatz in Nord-Neukölln verwandelt sich wie üblich am zweiten Adventswochenende für die rund 60.000 erwarteten Besucherinnen und Besucher in ein Lichterparadies.

Der Weihnachtsmarkt wird heute um 17 Uhr von Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) eröffnet.

Weihnachtsmarkt Alt-Rixdorf: Termin, Öffnungszeiten, Adresse - alle Infos

Termin: 2. bis 4. Dezember 2022

Öffnungszeiten: Fr. 17-21 Uhr, Sa. 14-21 Uhr, So. 14-20 Uhr

Eintritt: frei

Adresse: Richardplatz, 12055 in Rixdorf

Anfahrt: Karl-Marx-Straße (U7)

Köttbullar ist ein schwedisches Gericht, das vegan auf dem Lucia-Weihnachtsmarkt angeboten wird.

Pankow: Vegane Köttbullar und Fairtrade auf dem Lucia Weihnachtsmarkt

Wer nach Biosiegel, Fairtrade und Recycling sucht, kommt an Prenzlauer Berg, der Hochburg des nachhaltigen Konsums, nicht vorbei. Auf dem nostalgisch angehauchten Lucia Weihnachtsmarkt in der Kulturbrauerei, benannt nach dem schwedischen Vorweihnachtsfest, bieten viele Stände Alternativen zum herkömmlichen Angebot.

Vegane Köttbullar als Fleischalternative, fair gehandelte Weihnachtssterne aus Papier und Messer oder recycelter Schmuck aus Fahrradreifen. Wer noch nicht im Trend rund ums vegetarische Ernähren angekommen ist oder zur Weihnachtszeit mal eine Ausnahme machen will, findet hier bestimmt Fleisch mit Biosiegel.

Weihnachtsmarkt Lucia in der Kulturbrauerei 2022 in Prenzlauer Berg: Termin, Öffnungszeiten, Adresse - alle Infos

Termin: 21. November bis 22. Dezember 2022

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 15 bis 22 Uhr, Sa./So. 13 bis 22 Uhr

Eintritt: frei

Adresse: Knaackstraße 97/Sredzkistraße 1/Schönhauser Allee 36-39, 10435 Berlin

Anfahrt: Eberswalder Straße/Senefelder Straße (U2)

Die Zitadelle erstrahlt im winterlichen Glanz auf dem diesjährigen Spandauer Weihnachtsmarkt.

Spandau: CO2-neutrales Schlittschuhlaufen auf dem Weihnachtsmarkt in der Zitadelle

Zwar gibt es dieses Jahr auf den Märkten in der Altstadt und auf der Zitadelle Spandaus aufgrund der Kosten- und Energiesparmaßnahmen kleinere Bäume mit reduzierter Beleuchtung, aber dieses Wehwehchen macht die Zitadelle Spandau mit einem neuen Highlight wett: Auf der brandneuen, CO2-neutralen Schlittschuhbahn können Sportbegeisterte ihre Kufen schwingen.

Die 18 mal zwölf Meter große Bahn besteht aus beschichteten Hartplastikplatten, so dass auf unnötige Energie zur Herstellung von Eis verzichtet werden konnte. Auch die zwei Eisstockbahnen, die in diesem Jahr Premiere feiern, sind aus dem Material.

Weihnachtsmarkt Zitadelle Spandau: Öffungszeiten, Termine, Anfahrt in der Übersicht

Termin: 21. bis 30. Dezember 2022, am 24. und 25. Dezember geschlossen

Öffnungszeiten: So. - Do. 12 bis 20 Uhr, Fr./Sa. 12 bis 22 Uhr

Adresse: Am Juliusturm 64, 13599 Berlin

Anfahrt: Zitadelle (U7), Spandau (S3, S7)

