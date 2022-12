Wahlleiter bittet um hohe Beteiligung an Wiederholungswahl

Der neue Landeswahlleiter Stephan Bröchler hat an die Berlinerinnen und Berliner appelliert, sich an der Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksparlamenten zu beteiligen. „Bitte gehen Sie am 12. Februar wählen. Eine hohe Wahlbeteiligung stärkt unser Parlament und damit die Demokratie“, sagte der Verwaltungswissenschaftler, der seit Oktober im Amt ist, am Freitag.

Ein Wähler wirft in einem Wahllokal seinen Stimmzettel in die Wahlurne.

Berlin (dpa/bb). Der neue Landeswahlleiter Stephan Bröchler hat an die Berlinerinnen und Berliner appelliert, sich an der Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksparlamenten zu beteiligen. „Bitte gehen Sie am 12. Februar wählen. Eine hohe Wahlbeteiligung stärkt unser Parlament und damit die Demokratie“, sagte der Verwaltungswissenschaftler, der seit Oktober im Amt ist, am Freitag.

Die Wahlen vom September 2021 werden wegen zahlreicher Pannen und organisatorischer Mängel am 12. Februar 2023 wiederholt. Das hatte das Landesverfassungsgericht Mitte November entschieden. Die Unterlagen für die Briefwahl werden ab dem 2. Januar verschickt.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bröchler wies auf die Herausforderungen hin, die damit verbunden sind: „Es ist eine Herkulesaufgabe, innerhalb von 90 Tagen bis 12. Februar 2023 die Wiederholung der Wahlen zum 19. Berliner Abgeordnetenhaus und zu den zwölf Berliner Bezirksverordnetenversammlungen zu organisieren.“ Demokratische Wahlen durchzuführen, sei zwar keine Raketenwissenschaft, aber ein komplexer Prozess, bei dem ein Zahnrad in das andere greifen müsse.

Das Team der Landeswahlleitung arbeitet nach eigenen Angaben in Zusammenarbeit mit den Bezirken auf Hochtouren an der Organisation. Unter anderem müssten Wahllokale gesucht und vorbereitet werden, Wahlhelfer geschult, Stimmzettel qualitätssicher gedruckt und in die Wahllokale gebracht werden. „Wir wollen und müssen mögliche Fehler, die sich anbahnen, frühzeitig erkennen, um sie beheben zu können“, sagte Bröchler.