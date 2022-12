Weihnachtsmarkt in Berlin: Wetter und Tipps fürs Wochenende

Berlin. Winterwetter in Berlin: Der Freitag ist in Berlin und Brandenburg frostig gestartet. Teilweise kam es zu Glätte und leichtem Schneefall. Was Autofahrer stört, sorgt für die passende Stimmung auf Berlins Weihnachtsmärkten, deren Lichterglanz im Schneetreiben noch mehr Zauber versprüht.

Die besten Aussichten für einen stimmungsreichen Weihnachtsmarkt-Besuch sind wohl am Sonnabend. Das legt zumindest die Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nahe. Demnach bleibt es am Freitag bedeckt, erst nach Mitternacht soll es gebietsweise wieder schneien. Für Sonnabend sagt der DWD leichten Schneefall voraus, am Morgen zunächst im Süden der Region, später auch in Berlin und zum Nachmittag im Norden Brandenburgs. Die Temperaturen werden zwischen minus ein und ein Grad erwartet. Für den Sonntag prognostizieren die Wetterexperten keinen Schnee mehr, sondern Sprüh- oder Schneeregen.

Schneeflocken fallen am 1. Dezember vor dem Reichstagsgebäude vom Himmmel.

Foto: picture alliance/dpa/Christoph Soeder

Wetter in Berlin - Das ist die Vorhersage im Detail:

Freitag: Stark bewölkt bis bedeckt. Zunächst vor allem von der Westhälfte Brandenburgs bis in den Berliner Raum gebietsweise leichter Schneefall oder Schneeregen, teils mit Glätte, im Vormittagsverlauf Milderung. Ab dem Abend erneut vereinzelt Glätte. Höchstwerte um 2 Grad. In der Nacht zum Sonnabend viele Wolken und zunächst weitgehend niederschlagsfrei. Nach Mitternacht in der Südhälfte Brandenburgs gebietsweise leichter Schneefall, teils mit Glätte. Sonst niederschlagsfrei, stellenweise Glätte durch überfrierende Nässe. Tiefsttemperatur 0 bis -2 Grad.

Weihnachtsmärkte in Berlin - Das können Sie am Wochenende erleben

Zauberhaft: der Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt in Neukölln.

Foto: Emmanuele Contini / imago

Nur an diesem Wochenende lockt in Berlin der zauberhafte Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt in Neukölln. Rund um die historische Kulisse des Richardplatzes bieten an den 200 Verkaufsständen ausschließlich gemeinnützige Verbände, Gruppen und Vereine selbstgemachte Dinge, Kunsthandwerk, Holzspielzeug, Kerzen, Honig, Marmeladen und liebevoll gebastelte Kleinigkeiten zum Verschenken an. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt, neben den Klassikern wie Glühwein, Waffeln und Bratwurst finden sich Spezialitäten aus aller Welt, auch vegetarisch und . Mehr Infos zu den Öffnungszeiten und zum Angebot des Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarktes gibt es hier.

Eisbären und Rentiere und viele weitere Licht-Installationen locken bei der Lichtershow "Christmas Garden" im Botanischen Garten. Ebenfalls empfehlenswert ist der „Nowkoelln Flowmarkt“, der am zweiten Advent in einer Weihnachts-Version stattfindet. Verkauft werden vorwiegend selbstgemachtes Design und Kunst von lokalen Kreativen. Dazu gibt es Glühwein, Waffeln und andere weihnachtliche Spezialitäten.

Wer eine stimmungsvolle Advents-Veranstaltung für die ganze Familie sucht, wird in Berlin ebenfalls fündig. Oper, Theater, Krippenspiel, Show, Film-Konzert: Hier finden Sie die zehn schönsten vorweihnachtlichen Events in Berlin für die ganze Familie.

