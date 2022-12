Patient in Berliner Klinik auf falscher Seite operiert

Verwechslung mit großen Folgen: Ein Patient der Evangelischen Elisabeth Klinik in Berlin ist auf der falschen Seite operiert worden. „Wir bedauern zutiefst, dass es in unserem Haus zu einer Eingriffsverwechselung gekommen ist“, teilte eine Sprecherin der Johannesstift Diakonie, zu der die Klinik gehört, am Donnerstag mit. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet. Demnach sollte der Mann Ende November wegen einer Verletzung am linken Fuß operiert werden - der Eingriff erfolgte dann am rechten Fuß.