Yasmina Reza mit dem Prix de l'Académie de Berlin geehrt

Die französische Schriftstellerin Yasmina Reza (63) ist mit dem Prix de l'Académie de Berlin geehrt worden. „Das Werk der 1959 in Paris geborenen Schriftstellerin ist völlig einzigartig und entzieht sich einer Klassifizierung“, sagte der Laudator und Journalist Nils Minkmar am Donnerstag bei der Preisverleihung in der Akademie der Künste am Brandenburger Tor. Reza gehöre zu jenen Künstlerinnen, „die unseren Blick auf die Welt und vor allem auf uns selbst verändern.“