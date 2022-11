Berlins Messechef steht vor dem Rauswurf

Messechef Martin Ecknig steht vor dem Aus: Der Aufsichtsrat votierte am Mittwoch für Gespräche über eine baldige Vertragsauflösung.

Berlin. Martin Ecknig steht unmittelbar vor dem Rauswurf als Berliner Messechef. Der Aufsichtsrat des Landesunternehmens votierte am Mittwoch dafür, Gespräche mit Ecknig über eine baldige Vertragsauflösung zu führen. Das erfuhr die Berliner Morgenpost nach der Sitzung aus Kreisen der Kontrolleure. Zu wann Ecknig gehen muss, sei derzeit noch unklar. Es sei nun an Aufsichtsratschef Eric Schweitzer, dies zu verhandeln, hieß es.

Ecknig steht seit Januar des vergangenen Jahres als Nachfolger des langjährigen Chefs Christian Göke an der Spitze der Berliner Messe. Bereits in den vergangenen Monaten stand Ecknig wegen des Skandals um den Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) in der Kritik. Der frühere Messeaufsichtsratschef Wolf-Dieter Wolf, der auch viele Jahre lang Vorsitzender des RBB-Verwaltungsrats war, soll den Ehemann der mittlerweile abberufenen, früheren RBB-Intendantin Patricia Schlesinger, Gerhard Spörl, mit Ecknig bekannt gemacht haben. Spörl erhielt daraufhin lukrative Aufträge der Messe.

Neues Gutachten belastet Ecknig schwer

Vorwürfe gab es auch rund um die Besetzung Ecknigs als Messechef. Gegen Wolf-Dieter Wolf laufen in dieser Sache noch immer Untersuchungen. Wolf soll damals seinen Bekannten Ecknig auf die Liste der Messechef-Kandidaten gebracht haben. Andere Mitglieder des Aufsichtsrats habe Wolf von seiner Bekanntschaft mit Ecknig hingegen nicht informiert, war zu hören. Wolf selbst bestritt die Vorwürfe immer wieder.

Anlass für den Aufsichtsrat, sich am Mittwoch vertiefend mit der Personalie Ecknig zu beschäftigen, gab offenbar ein neues arbeitsrechtliches Gutachten. Eine Kanzlei habe dem Messechef demnach „zahlreiche Verfehlungen und Richtlinienverstöße“ attestiert, berichtete der „Business Insider“.

Martin Ecknig hatte von Beginn an als Messechef einen schwierigen Stand. Ecknig war von Siemens zum Landesunternehmen gekommen. Bei dem Industriekonzern hatte er sich zuvor vornehmlich um die konzerneigenen Immobilien gekümmert. Als Messefachmann hingegen galt Ecknig nie. In Berlin war das Geschäft mit den Messen während der Corona-Krise nahezu vollständig zum Erliegen gekommen. Ecknig, so hieß es zuletzt, auch innerhalb der Messe-Belegschaft, fehle die Weitsicht, wohin sich das Messegeschäft entwickeln könne. Ihm sei es auch nicht gelungen, neue Impulse zu setzen.