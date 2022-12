Wahlhelfer Berlin 2023: Erfrischungsgeld, Anmeldung - alle Infos

Wie wird man Wahlhelfer in Berlin? Wie hoch ist das Erfrischungsgeld bei der Wiederholung der Berlin-Wahl 2023? Alle Infos.

Wie wird man Wahlhelfer in Berlin bei der Wahl 2023?

Wie hoch ist das Erfrischungsgeld und die Aufwandsentschädigung?

Wie erfolgt die Anmeldung?

Welche Voraussetzungen muss ein Wahlhelfer mitbringen?

Berlin. In Berlin werden 2023 die Wahl zum Abgeordnetenhaus und die Wahlen in den Bezirken wiederholt. Um bei der Wiederholungswahl erneute Pannen zu verhindern, sollen Tausende Wahlhelfer in den Wahllokalen unterstützen.

Wie kann man Wahlhelfer in den Berliner Bezirken werden? Wo und wie erfolgt die Anmeldung zum Wahlhelfer? Wie hoch ist das Erfrischungsgeld? Welche Voraussetzungen muss man als Wahlhelfer mitbringen? Und was sind die Aufgaben der Wahlhelfer?

Wahlhelfer Berlin 2023: Anmeldung & Voraussetzung - So funktioniert's

Wer in einem Wahllokal in den Berliner Bezirken helfen möchte, kann über ein Online-Formular eine Bereitschaftserklärung abgeben. Die Daten werden dann an den gewünschten Wahlbezirk weitergeleitet und bearbeitet. Das Online-Formular zur Bereitschaftserklärung findet sich hier.

Sollten einzelne Bezirke im Eingabeformular nicht mehr auswählbar sein, müssen die Bezirke den Eingang von Bewerbungen noch abarbeiten. Eine spätere Bewerbung soll später wieder möglich sein, sofern die notwendige Anzahl von Wahlhelfern noch nicht erreicht ist.

Wahlhelferinnen oder Wahlhelfer müssen für Wahlen zum Deutschen Bundestag wahlberechtigt sein. Das bedeutet, dass Interessenten zum Zeitpunkt der Wahl mindestens 18 Jahre sein und die deutsche Staatsangehörigkeit besitze müssen.

Bis zu 43.000 Wahlhelfer sollen in Berlin eingesetzt werden. Bis Ende November haben sich bereits 26.000 Personen als Wahlhelfer beworben. Nicht nur aus Berlin gingen Anfragen ein, sondern auch aus ganz Deutschland.

Weiterführende Informationen erhalten Wahlhelfer in der Geschäftsstelle des Landeswahlleiters unter der Telefonnummer 030/90223-1870.

Berlin-Wahl 2023: Erfrischungsgeld & Aufwandsentschädigung - Das bekommen Wahlhelfer

Um die notwendige Anzahl an Helfern anwerben zu können, hat der Berliner Senat das sogenannte Erfrischungsgeld für Wahlhelfer deutlich erhöht.

Der Betrag wurde vervierfacht: Wer bei der Wahlwiederholung in Berlin hilft, erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 240 Euro. Dieses Erfrischungsgeld ist steuerfrei. Mit diesem stattlichen Betrag zahlt Berlin mehr als jedes andere Bundesland. Bislang bekamen Wahlhelfer in Berlin 35 bis 60 Euro Erfrischungsgeld.

Zusätzlich erhalten Wahlhelfer bei der Teilnahme an einer Schulung eine Aufwandsentschädigung. Vorstehende oder Schriftführende erhalten zudem eine Aufwandsentschädigung für die Abholung und Rücklieferung von Wahlunterlagen von bzw. in das Bezirkswahlamt.

Für Beamte und Angestellte des Landes soll es für den Einsatz als Wahlhelfer sogar bis zu drei freie Tage als Ausgleich geben.

Wahlen in Berlin: Was sind die Aufgaben der Wahlhelfer?

Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sind Mitglieder von Wahlvorständen. Ein Wahlvorstand hat unter anderem die Aufgaben, für die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl zu sorgen. Die Wahlhelferinnen und -helfer überprüfen die Wahlberechtigung und den Wahlschein und geben die Stimmzettel aus. Nach Abschluss der Wahl zählen sie die Stimmen und ermitteln ein vorläufiges Wahlerergebnis.

Die Wahlvorstände müssen bereits vor Öffnung der Wahllokale um 8 Uhr Vorbereitungen treffen. Bis 18 Uhr sind die Wahllokale geöffnet. Danach folgt die Auszählung. Diese kann – je nach Umfang der Wahl – einige Stunden dauern.

