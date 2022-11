Etwas mehr Arbeitslose in Brandenburg

In Brandenburg ist die Zahl der Arbeitslosen im November minimal gestiegen. 74.459 Menschen waren arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Das waren 303 mehr als im Oktober und 4299 mehr als im November des Vorjahres. Die Quote lag bei 5,6 Prozent und damit 0,4 Punkte über dem Niveau von November 2021. Im Vergleich zum Oktober veränderte sich die Quote nicht.

„Der Arbeitsmarkt in Berlin ist weiterhin stabil, in Brandenburg steigt die Arbeitslosigkeit leicht an. In einer ganzen Reihe von Branchen sind freie Stellen gemeldet“, teilte die Regionaldirektion mit. Die Chancen, noch in diesem Winter eine neue Beschäftigung aufnehmen oder eine Weiterbildung beginnen zu können, seien gut. „Die Arbeitsagenturen und Jobcenter beraten zu Qualifizierung und vermitteln Stellen in Brandenburg auch für die Menschen aus Berlin und umgekehrt.“

27.545 Arbeitsstellen waren der Regionaldirektion zufolge im November in Brandenburg frei. Das sind 1762 mehr als im Vorjahresmonat. Neue freie Stellen wurden 4379 gemeldet.