SPD-Politiker Tobias Schick übernimmt Rathausspitze

In Cottbus übernimmt der SPD-Politiker Tobias Schick an diesem Mittwoch (14.00 Uhr) offiziell die Amtsgeschäfte von CDU-Oberbürgermeister Holger Kelch. Schick (42) hatte sich in einer Stichwahl am 09. Oktober mit 68,6 Prozent gegen den AfD-Bewerber Lars Schieske durchgesetzt. Kelch war aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr angetreten. Schick will als eine seiner ersten Amtshandlungen eine Sicherheitskonferenz im Dezember einberufen. Mit den Beteiligten sollen Lösungen erarbeitet werden, um die Sicherheits- und Ordnungslage in der Stadt zu verbessern. Zudem setzt er auf Austausch, Transparenz und will nach eigener Aussage die Stadtgesellschaft mehr zusammenführen. Geplant sind unter anderem auch Ortsteilrundgänge zu bürgerfreundlichen Zeiten und moderne Bürgerdialoge.