Berlin: Brand im Netto-Supermarkt – Feuerwehr kam nicht ins Gebäude

Ein Supermarkt in Müggelsee stand am Montagabend in Flammen. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Berlin. Über 100 Feuerwehrleute haben einen in Brand geratenen Supermarkt am Müggelsee gelöscht. Der Laden war am Montagabend in Flammen aufgegangen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Das Dach des Marktes stürzte komplett ein. Die Feuerwehrleute konnten das Gebäude deswegen nur von außen löschen.

Das Dach des Supermarkts ist eingestürzt.

Gegen 2 Uhr nachts war der Brand unter Kontrolle, wie die Berliner Feuerwehr auf Twitter mitteilte. Verletzt wurde niemand: Der Supermarkt war bereits geschlossen, als das Feuer ausbrach.

Update: Der #Brand ist unter Kontrolle. Das Dach stürzte komplett ein. Die #Brandbekämpfung erfolgte über mehrere Seiten, u.a. über 2 #Drehleiter|n. Angrenzende Bebauung wurde geschützt. Wärmebilder lieferte eine Drohne. Im Einsatz vor Ort sind mehrere #Freiwillige_Feuerwehr|en. pic.twitter.com/T4RDLnt2tE — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) November 29, 2022

Für Menschen in benachbarten Wohnhäusern bestand laut dem Sprecher keine Gefahr. Wie es zu dem Feuer im Supermarkt kam, war zunächst unklar.

Die Einkaufswagen sind Zeugnis des nächtlichen Brands.

